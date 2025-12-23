El mito de la familia intacta y el costo emocional para los hijos

Durante años nos vendieron una idea peligrosa: que el fracaso de una relación de pareja equivale al fracaso de una familia. Bajo ese lente moralizante, el divorcio o la separación siguen leyéndose como derrotas personales, cuando en realidad son, muchas veces, decisiones necesarias para poner fin a dinámicas insostenibles. El problema no es que los padres se separen; el verdadero impacto lo determina cómo lo hacen y qué modelo emocional dejan a sus hijos después de la ruptura.

La sociedad idealiza la familia ‘intacta’, aun cuando esté atravesada por el conflicto, el silencio hostil o la violencia emocional. Se aplaude la permanencia a cualquier costo y se juzga la ruptura sin mirar el contexto. ¿Qué mensaje recibe un niño que crece viendo que el amor implica aguantar, callar o normalizar el maltrato? Mantener una convivencia dañina por miedo al qué dirán también educa, y no precisamente en bienestar.

Diversos estudios coinciden en que no es la separación en sí misma la que genera mayor afectación emocional en niños y adolescentes, sino la exposición prolongada al conflicto parental. Ansiedad, dificultades escolares, problemas de autoestima y relaciones afectivas inestables aparecen con mayor frecuencia cuando los hijos son convertidos en testigos —o árbitros— de guerras que no les pertenecen. En cambio, cuando hay acuerdos claros, respeto entre los adultos y corresponsabilidad parental, los efectos negativos disminuyen de manera significativa.

He visto casos en los que la separación, bien llevada, se convierte incluso en una oportunidad. Padres que aprenden a comunicarse mejor desde la distancia, madres que recuperan su voz, hijos que descubren que el amor no siempre significa vivir bajo el mismo techo, sino sentirse seguros, escuchados y protegidos. Pero también he visto el otro extremo: separaciones mal gestionadas donde los niños son usados como mensajeros, trofeos o instrumentos de castigo. Allí el daño no lo causa la ruptura, sino la inmadurez emocional de los adultos.

Otro punto incómodo es reconocer que la sociedad sigue exigiendo perfección, especialmente a las mujeres. A la madre separada se le cuestiona si “destruyó” su hogar; al padre ausente, muchas veces, se le justifica. Esa doble moral pesa, condiciona decisiones y prolonga relaciones que ya no deberían existir. Separarse no debería ser sinónimo de fracaso, sino de responsabilidad cuando permanecer implica daño.

Separarse también implica responsabilidad

Entonces, ¿qué podemos hacer distinto? Primero, cambiar el foco: menos juicios y más acompañamiento. Necesitamos hablar de educación emocional, de mediación familiar, de corresponsabilidad real y no solo legal. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan adultos conscientes de sus límites y comprometidos con su bienestar.

Segundo, entender que la pareja termina, pero la parentalidad no. El divorcio no puede ser una excusa para desaparecer ni para competir por afectos. Los niños no deben cargar con lealtades forzadas ni con versiones parciales de la historia. Decir “tu papá y yo ya no somos pareja, pero seguimos siendo tus padres” no es una frase bonita: es un compromiso ético.

Tercero, aceptar que pedir ayuda no es una debilidad. Terapia familiar, orientación psicológica y espacios de diálogo deberían ser parte natural del proceso de separación, no un lujo ni un último recurso. Prevenir siempre será menos costoso —emocional y socialmente— que reparar.

Tal vez el debate no debería ser si el divorcio afecta a los hijos, sino qué tipo de adultos estamos formando cuando negamos la realidad, sostenemos apariencias y confundimos estabilidad con resignación. A veces, la decisión más amorosa no es quedarse, sino saber irse bien.

Porque al final, lo que marca a un niño no es que sus padres se separen, sino que le enseñen —con hechos— que el respeto, la dignidad y el cuidado emocional también hacen parte del amor.

Adriana Bocanegra Triana, abogada y docente universitaria del Área de Familia. Autora del libro La Valentía de Ser Madrastra. CEO de Abogados Corporativos Bocanegra Triana