Incertidumbre y mercado: la resiliencia como nuestra mayor ventaja

La volatilidad económica ha dejado de ser una tormenta pasajera a la que podemos esperar ocultos en un refugio y se ha convertido en el clima constante bajo el cual habitamos. Factores globales, coyunturas locales y transiciones regulatorias han reconfigurado el tablero de juego en Colombia. Sin embargo, en medio de este escenario, surge una pregunta para quienes lideramos y acompañamos al entorno empresarial: ¿estamos simplemente sobreviviendo a la incertidumbre o la estamos aprendiendo a navegar?

Desde nuestra visión en BDO, y en mi experiencia acompañando la evolución de diferentes empresas del mercado colombiano, he comprobado que la respuesta a esa volatilidad es la resiliencia estratégica, consciente y transformadora, esa que actúa como el verdadero motor de la sostenibilidad corporativa.

Cuando los indicadores financieros fluctúan y los márgenes se estrechan, el instinto básico de muchas organizaciones es el repliegue, entonces se recortan presupuestos, se paralizan inversiones y se adopta una postura defensiva. No obstante, los datos y la realidad de las empresas que logran trascender las crisis nos demuestran que el camino es distinto. La volatilidad exige agilidad, y esta solo es posible cuando hemos construido bases sólidas que nos permiten pivotar sin perder nuestra esencia.

En un entorno volátil, el riesgo más grande no es la inflación, ni las tasas de interés, ni los cambios normativos; el riesgo más grande es la parálisis estratégica. Las empresas colombianas han demostrado históricamente una valentía admirable. Sin embargo, el salto cualitativo requiere que pasemos de una adaptación reactiva a una resiliencia proactiva. Esto implica auditar nuestros procesos no solo para mirar hacia atrás y cumplir normativas, también para mirar hacia adelante y anticipar escenarios. Requiere que la gestión del riesgo sea un ejercicio transversal y dinámico, no un documento archivado en la oficina de la junta directiva.

La volatilidad no va a desaparecer pronto. Pero, en lugar de temerle, debemos utilizarla como el gran catalizador para transformar nuestras organizaciones. Nos obliga a ser más eficientes, más innovadores y, sobre todo, más humanos. Las crisis desnudan la cultura de las empresas: muestran de qué estamos hechos y cuáles son nuestros verdaderos valores.

El éxito en los próximos años no será para quienes tengan la bola de cristal perfecta para predecir la economía, será para aquellos líderes que logren construir organizaciones tan humanas como rentables, tan empáticas como eficientes, y tan flexibles como resilientes. Es hora de dejar de luchar contra la volatilidad y empezar a liderar a través de ella. Esa es, en definitiva, la verdadera inversión de futuro.

Por Claudia Camargo, managing partner de BDO en Colombia.