Innovación + inclusión: una suma poderosa

Un estudio global de McKinsey & Company (2020) evidenció que las empresas con culturas sólidas en diversidad e inclusión alcanzan una rentabilidad 35 % superior frente a sus competidoras. Además, cuando se promueve la equidad de género en cargos de liderazgo, ese margen se sitúa en un 25 %. Esta evidencia también la he vivido en carne propia: la verdadera innovación no ocurre solo con tecnología, ocurre cuando esta se combina con inclusión.

Como mujer que ha liderado equipos en entornos tradicionalmente dominados por hombres, sé lo que significa romper barreras. No ha sido fácil, pero ha valido cada paso. Hoy, me enorgullece decir que más del 55 % de mis colaboradores son mujeres. Todo se dio de forma natural, pero al mirar en retrospectiva, comprendo que no fue casualidad. Fue mi intuición tomando decisiones con una claridad que, en ese momento, aún no alcanzaba a comprender. Apostar por mujeres en distintos cargos fue una elección estratégica y, al mismo tiempo, profundamente humana.