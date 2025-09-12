La investigación clínica ya no es un concepto lejano ni exclusivo de los grandes centros en países desarrollados. Hoy es un pilar del sistema de salud global y, sobre todo, una oportunidad estratégica que Colombia no puede dejar pasar.

En más de dos décadas en esta industria he visto cómo la investigación convierte ciencia en esperanza. Lo confirma un estudio de Journal of Clinical Oncology: entre 1980 y 2020, solo los ensayos clínicos públicos en Estados Unidos generaron alrededor de 14,2 millones de años de vida adicionales para pacientes con cáncer. Más allá de la cifra, esto habla de lo esencial: segundas oportunidades y futuro para la humanidad.

Colombia ya comenzó a dar pasos firmes. La preparación del personal médico, la diversidad genética de la población y el fortalecimiento de la capacidad técnica de sus instituciones han hecho que el país sea visto como un destino ideal para el desarrollo de estudios clínicos.

Pero aún queda camino para consolidarnos como un verdadero hub regional. Para lograrlo necesitamos una visión compartida y sostenida en el tiempo: fortalecer las alianzas público-privadas, invertir en formación especializada, agilizar los procesos regulatorios y construir un ecosistema de innovación que ponga al paciente en el centro.

En este proceso, desde MSD hemos apostado con decisión a la investigación clínica. Hoy uno de cada cuatro estudios en el país es patrocinado por la compañía, y en Colombia operan dos centros globales de investigación clínica y gestión de datos que apoyan las operaciones mundiales. En el marco del programa Alianzas para la Vida, se ha impulsado la expansión de los estudios clínicos en el país, logrando en 2024 un aumento del 35 por ciento frente al año anterior y generando ahorros relevantes para el sistema de salud, además de vincular nuevos centros públicos de investigación en 2025.

Avances como estos reflejan el esfuerzo de un ecosistema técnico y humano que crece y se alinea con los estándares internacionales; hoy Colombia cuenta con dos centros de excelencia global y con 170 instituciones certificadas en Buenas Prácticas Clínicas, un logro que no solo amplía el alcance de los estudios en diversas áreas terapéuticas, sino que también mejora el acceso a tratamientos innovadores y, sobre todo, acerca esperanza a miles de pacientes.

El potencial está ahí. Tenemos el talento, la infraestructura y la experiencia para liderar. Pero necesitamos dar un paso más: que la investigación clínica deje de ser un tema técnico y se convierta en una verdadera prioridad nacional. El momento de actuar es ahora. Autoridades, academia y sector privado unidos para avanzar y consolidar un entorno que potencie la investigación clínica y transforme el futuro de la salud en Colombia.