La revolución educativa que el mercado exige: de los títulos a la resolución de problemas

La nueva moneda de cambio en el mercado laboral no es el lugar en el que se formó un profesional, sino la capacidad de solucionar diferentes escenarios. Hay una pregunta incómoda rondando las oficinas de talento humano, las conversaciones de café entre profesionales y las charlas nocturnas de padres preocupados por el futuro de sus hijos: ¿para qué sirve hoy un título universitario?

No me malinterpreten. No estoy sugiriendo que la educación superior sea inútil. Pero algo fundamental cambió en los últimos cinco años. El mercado laboral dejó de comprar promesas y empezó a pedir pruebas.

Cuando un gerente de contratación recibe cincuenta currículums con títulos similares, experiencias equivalentes y habilidades genéricas copiadas de LinkedIn, ¿cómo decide? Cada vez más, pide ver el trabajo. Sin referencias, ni certificados. Solo trabajo real.

Según PwC (una firma de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal) los profesionales con habilidades verificables en inteligencia artificial ganan un 56 por ciento más que sus pares sin ellas. Pero aquí está el detalle que nadie quiere admitir: ese diferencial no premia el conocimiento teórico de IA, sino la capacidad demostrable de usarla para resolver problemas que generan valor.

La diferencia es que un estudiante puede aprobar un curso de machine learning con honores. Otro puede mostrarle a un reclutador cómo usó la inteligencia artificial para reducir un 23 por ciento el costo de adquisición de clientes en una campaña real para una empresa real. ¿A quién contrataría?

Existe un mito reconfortante que ronda en los círculos académicos: la IA nos complementará en vez de reemplazarnos. La versión completa es menos tranquilizadora: la IA complementará a quienes sepan dirigirla, y hará irrelevantes a quienes no.

No es la máquina la que le quitará su trabajo, sino el colega que aprendió a hacer en dos horas lo que a usted le toma dos días. Según el Global AI Jobs Barometer 2025 de PwC las industrias más expuestas a la inteligencia artificial aumentaron su productividad cerca de un 20 por ciento más que aquellas con baja exposición entre 2018 y 2024. Es decir, las empresas y los profesionales que integran bien la tecnología están dejando atrás a las que no.

He visto de cerca un modelo que funciona. En Esic Medellín, donde trabajo, dejamos de prometer empleabilidad y empezamos a construirla, caso por caso, estudiante por estudiante. Lo hicimos desde el primer día en que empezamos, los alumnos trabajan en retos reales de Bancolombia, Postobón, Accenture, Grupo Sura.

Sin simulaciones ni estudios de caso hipotético. Problemas actuales que estas empresas necesitan resolver: optimizar campañas digitales, diseñar estrategias de expansión internacional, mejorar tasas de fidelización.

Y aquí viene lo disruptivo: esas empresas evalúan el trabajo de los estudiantes con los mismos criterios que aplicarían a una consultoría externa. Si la propuesta no sirve, la rechazan. Si funciona, la implementan. Y el estudiante puede decir, con evidencia verificable: “Esto lo hice yo, estos fueron los resultados, y aquí está el reconocimiento oficial de la empresa que evaluó y aprobó la solución”.

Y esto se puede observar, más que un proyecto académico, como un caso de portafolio profesional. Sin embargo, en el entorno laboral, el verdadero valor del trabajo se refleja en el impacto que genera y en la confianza de quienes lo utilizan en su día a día.

Cuando un gerente de marketing evalúa la propuesta como evaluaría a un consultor, todo cambia. Los estudiantes aprenden a trabajar bajo presión real, con restricciones presupuestarias reales, con stakeholders (grupos de interés) que tienen agendas contradictorias y deadlines (fechas límite) no negociables.

Aquí hay una realidad que muchas escuelas de negocios están empezando a reconocer. Hace unos años me dijeron una frase relacionada, que hoy tiene toda la relevancia: “El profesional de hoy no solo sabe, sino que comunica, y muy bien. Las competencias técnicas le consiguen la entrevista, pero las habilidades de comunicación le consiguen el trabajo”.

He visto analistas brillantes con modelos predictivos impecables que no logran explicar sus hallazgos de manera que un CEO los entienda en cinco minutos. Sus insights mueren en un PowerPoint que nadie lee. Mientras tanto, profesionales con menos pericia técnica, pero mejor capacidad narrativa logran que sus ideas se implementen, porque saben traducir complejidad en decisión.

El storytelling empresarial es la diferencia entre que un trabajo importe o no. Por eso, en cada proyecto exigimos que los estudiantes no solo resuelvan el caso, sino que lo presenten, defiendan sus decisiones, negocien objeciones y construyan consensos.

El viejo pacto entre universidad y estudiante era sencillo: “Págame cuatro años de matrícula y te prometo un empleo”. Ese contrato está roto. Las empresas ya no contratan por promesas institucionales; contratan por evidencia individual.

El nuevo contrato es más honesto y más exigente: “Construyamos juntos la empleabilidad con retos auténticos, herramientas actuales y evaluación externa. No le garantizo un empleo, pero sí que tendrá algo para mostrar cuando esté en la búsqueda”.

Pero si volvemos a la pregunta del principio: ¿para qué sirve hoy un título universitario? Sirve para abrir puertas. Pero no para que lo dejen entrar. Sino para sentarse en la mesa y negociar su valor. Eso lo hace el portafolio. Y ese portafolio no se construye en las últimas semanas antes de graduarse, buscando desesperadamente un trabajo. Se construye desde el primer día, resolviendo problemas reales, con herramientas actuales, bajo supervisión de profesionales activos.

La educación superior que sobrevivirá a esta década no será la que tenga los campus más grandes ni los currículos más tradicionales. Será la que forme profesionales que no temen a la IA porque aprendieron a dirigirla, que no huyen de la complejidad porque desarrollaron criterio para navegarla, y que no esperan que el empleo llegue porque saben crear oportunidades donde otros solo ven incertidumbre.

El diploma sigue importando. Pero el portafolio ya ganó, y los estudiantes que entiendan esto antes se graduarán con una ventaja que ningún título puede ofrecer: evidencia verificable de que saben resolver los problemas que las empresas realmente necesitan solucionar.

Esa es la empleabilidad del siglo XXI. No la que se promete. La que se demuestra.