La transparencia no es una opción: es un activo que construye confianza

Durante años, muchas marcas creyeron que la confianza se construía a través de grandes campañas, mensajes cuidadosamente diseñados o cifras que resaltaran logros. Hoy, ese modelo ha cambiado. En un entorno donde las audiencias pueden contrastar fácilmente lo que se dice con lo que se hace, la confianza ya no depende de la perfección, sino de la coherencia. Y en esa ecuación, la transparencia dejó de ser un valor deseable para convertirse en un activo estratégico de la reputación.

En el Banco de Bogotá, por ejemplo, lo hemos comprobado una y otra vez. Nuestros clientes no esperan que todo funcione a la perfección; comprenden que pueden existir fallas. Sin embargo, lo que sí exigen —con toda razón— es una respuesta clara, oportuna y honesta cuando algo no sale como estaba previsto. Hoy, lo que más se castiga no es el error, es el silencio.