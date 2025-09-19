La vivienda es un motor de desarrollo social

Cuando pensamos en vivienda, solemos imaginarnos paredes, techo y un suelo con baldosas. Pero si miramos en profundidad, una vivienda, por supuesto bien diseñada, estable y accesible, es una de las primeras políticas sociales que experimenta una familia. Una casa significa salud, bienestar, seguridad y posibilidad educativa. Si queremos un país con este alcance, no basta con construir casas, hay que pensar en la vivienda como una infraestructura social multiplicadora de oportunidades.

Según registros departamentales, en el Meta, el departamento donde nací y he hecho mi carrera, el déficit habitacional se ubica por encima del 37 por ciento en algunas mediciones, con porcentajes relevantes tanto al déficit cuantitativo, que es la necesidad de vivienda nueva, como el cualitativo, que son las viviendas que requieren mejoramientos. A nivel nacional, alrededor de 1.26 millones de personas requieren una vivienda nueva y casi 4 millones necesitan mejoramientos; esas carencias inciden en salud y seguridad y en la capacidad de los hogares para aprovechar las oportunidades educativas y productivas.

Permítanme traer un ejemplo. Imaginemos el siguiente caso, doña María vive con sus dos hijos en una casa con filtraciones, poca ventilación y acceso limitado al agua. Estos problemas afectan la salud, el descanso y el tiempo para trabajar o en el caso de los hijos, de estudiar. Cuando mejoramos estas condiciones, se previenen riesgos de salud, el tiempo se libera, los niños pueden concentrarse en el colegio y mejoran las posibilidades laborales de la familia. Eso es la potencia transformadora de una intervención habitacional bien pensada, no es solo techo, es capital humano y social.

En el 2024, según reportes del Ministerio de Vivienda, se vieron avances en la reducción del déficit habitacional de 2,1 puntos porcentuales a través de programas de mejoramiento en determinadas zonas del país. Sin embargo, las cifras también nos muestran que hay un potencial de crecimiento que merece ser llevado a las familias rurales y a los departamentos como el Meta, que aún necesitan enfoques y recursos específicos para cerrar esta brecha.

¿Qué implica, entonces, una mirada pública y propositiva que ubique a la vivienda en el centro del desarrollo social? Es crucial priorizar los mejoramientos integrales sobre la simple entrega de unidades, enfocándose en mejoras de techos y acceso a servicios básicos como agua y saneamiento. Esta estrategia tiene un impacto inmediato en la calidad de vida y es más eficiente.

También es necesario diseñar políticas territoriales diferenciadas y para que estas políticas sean exitosas, es vital escuchar y empoderar a los beneficiarios. Las experiencias de quienes reciben las ayudas deben orientar el diseño y la ejecución de los programas.

Finalmente, la vivienda como instrumento de transformación social exige que dejemos de verla como gasto de corto plazo y la reconozcamos como inversión en ciudadanos y territorios. En el departamento del Meta, como en el resto del país, las cifras nos muestran la magnitud del desafío. Las voces y las experiencias de las familias nos recuerdan el sentido humano de la política pública, porque construir hogar es construir futuro.