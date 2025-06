Las 7 claves del liderazgo en propósito, parte 2: querer transformar el mundo

Yo sé que muchos de ustedes, sienten el deseo de transformar el mundo, o por lo menos de hacerlo un poco mejor.

Y eso nos une a todos, y nos ha dado la visión y fortuna de unirnos por un sueño compartido, por un propósito que nos trasciende. Yo llegué a ser gestora de proyectos ambientales y regenerativos gracias a un sueño que tuve hace casi 30 años.

Era 1996, y estaba en un Parque Nacional en Argentina. Llevaba meses acampando y caminando con un morral al hombro entre bosques milenarios. Llevaba meses sintiendo y comulgando con la naturaleza. Aprendiendo a escuchar desde un lugar más profundo, sus susurros y mensajes.

Esa noche, dormí sola en mi carpa, luego de pasar todo el día al lado de un río, mientras mis compañeros de viaje hacían una caminata. En mi sueño, estaba con mi familia y todos tenían tarjetas de crédito con planes de millas. Me decían emocionados que entre más compraban, más millas les darían, y más podrían viajar. Yo los miré desconcertada, primero porque esas tarjetas aún no existían, y segundo, porque en mi sueño tuve una certeza: estaban como locos comprando, y la Tierra no aguantaría tanto consumismo.

Me desperté en la mitad de la noche en mi carpa, con el sueño vivo en mi mente y me quedé despierta un buen rato, sintiendo el latir de la tierra. Y me llegó como un flash la certeza, que mi propósito en esta vida es velar por la Tierra y ayudar a cuidarla.

Ese sueño, y más aún ese viaje de 9 meses, me cambiaron la vida. Después de esa experiencia, me salí de un prestigioso trabajo en el sector financiero, me fui a estudiar una maestría en temas sociales y ambientales en la Universidad de Berkeley, y cuando volví a Colombia me enfoqué: convertí cada oportunidad laboral en una manera de profundizar en ese propósito que tuve en mi sueño.

Primero lideré un proceso de sucesión en nuestra empresa de familia Contempo, convirtiéndola junto con mis hermanos en una empresa centrada en valores y con una misión que continúa de ser pioneros en la sostenibilidad. Contempo fue una de las fundadoras de este Consejo, y luego se convirtió en una de las empresas certificadas B mejores del mundo. Luego trabajé con el Banco Mundial formulando iniciativas de conservación de biodiversidad como el Fondo Patrimonio Natural. Luego me fui a mi trabajo más duro de la vida como jefe de asuntos internacionales del Ministerio de Ambiente, donde ayudé a gestar uno de los proyectos de cooperación más duraderos llamado Visión Amazonia, logrando las firmas del sí por cientos de millones de dólares por parte de Noruega, Reino Unido y Alemania. Paralelamente, co-fundé dos redes empresariales: este Consejo para apoyar la transformación del sector de la construcción hacia la sostenibilidad que ya ha llegado a 200 miembros, y FBN – Family Business Network el cual tiene 120 miembros para apoyar las mejores prácticas y la perdurabilidad de las empresas de familia.

Queriendo transformar el mundo, llevo 30 años formulando y liderando proyectos ambientales y empresas centradas en valores. Y he tenido la gran fortuna de ver cómo cada uno estos proyectos se han vuelto grandes y han escalado más allá de mis mayores sueños.

Transformar el mundo es el mejor motivo para liderar con propósito y crear legados que trascienden.

Y el crecimiento llega. Es como sembrar un árbol, con raíces profundas y ramas grandes y

tupidas. Se puede demorar un poco más, pero llega a ser con los años robusto y fuerte, inquebrantable.