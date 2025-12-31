Liderazgo intergeneracional, el desafío de potenciar estilos, ritmos y edades

Dirigir equipos intergeneracionales siempre fue un desafío. Pero hoy, con generaciones que crecieron bajo lógicas, tecnologías y ritmos tan distintos, ese desafío pasa a convertirse en parte del día a día de quienes lideramos. Boomers, Generación X, Millennials y Generación Z conviven bajo un mismo techo laboral y lograr que esa mezcla no choque, sino que sume, es todo un arte.

La fuerza laboral está en plena transformación. La Generación Z representa cerca de una cuarta parte de la fuerza laboral global, los Millennials casi la mitad, y la Generación X junto a los Baby Boomers completan el panorama. En menos de dos años, se estima que los Millennials y la Generación Z ocuparán cerca de tres cuartas partes de los empleos del mundo. Esta cifra no solo habla de rotación generacional, sino de un cambio profundo en la forma de entender el liderazgo.

Estos datos son algo más que estadísticas. Funcionan como recordatorios contundentes de que liderar hoy implica hablar varios lenguajes emocionales al mismo tiempo. Cada generación tiene sus propios códigos, tiempos y motivaciones. Ignorar esas diferencias no solo dificulta la retención de talento, también es una incongruencia frente a la necesidad de innovar, conectar y construir equipos con sentido. Cuando no se leen bien estas dinámicas, se apagan oportunidades, se acelera la desconexión y los equipos pierden rumbo.

El choque generacional no es únicamente cultural, también es estructural. Los Baby Boomers aportan experiencia, visión estratégica y una ética de trabajo sólida, aunque en ocasiones se frustran con métodos más ágiles o menos jerárquicos. La Generación X, pragmática y leal, suele funcionar como un puente silencioso que mantiene la operación en marcha, a veces invisible, pero siempre fundamental. Los Millennials impulsan conversaciones sobre propósito, desarrollo y bienestar, y llevaron el liderazgo humano al centro de la agenda. La Generación Z, la más reciente en incorporarse, exige velocidad, digitalización, flexibilidad y coherencia. No duda en moverse cuando no la encuentra y, por eso, cerca de un 41 por ciento cambia de trabajo en menos de un año.

El reto es grande, sin duda. Pero cuando estas tensiones se gestionan bien, dejan de ser grietas para convertirse en nuevas vías de innovación. Cuando un liderazgo logra conectar estas capas generacionales, lo que emerge no es desorden, sino perspectiva.

La experiencia de los Boomers reduce la curva de error, la adaptabilidad de la Generación X sostiene la estabilidad, la visión de propósito de los Millennials alinea el rumbo y la velocidad de la Generación Z acelera la transformación. El verdadero valor está en combinar ritmos, no en uniformarlos. Bien gestionado, el contraste no desgasta, oxigena.

La mentoría, además, ya no es un camino de una sola vía ni ocurre únicamente de senior a junior. Hoy todos enseñamos y todos aprendemos. El liderazgo deja de ser un escalón para convertirse en un intercambio constante.

John C. Maxwell afirma que si un líder deja de aprender, deja de liderar. La curiosidad es una energía renovable. Un liderazgo inteligente celebra la diversidad de miradas, respeta la experiencia, valora la innovación y reconoce los aportes sin importar edades o cargos. La edad no define el valor, la actitud sí.

Dirigir equipos intergeneracionales no se trata de identificar y “tolerar” diferencias, sino de tejerlas hasta que construyan cultura.

Llevar este enfoque a la práctica exige herramientas concretas, no intuiciones vagas. Existen metodologías que funcionan especialmente bien cuando conviven edades, ritmos y expectativas tan distintas en un mismo equipo. El Liderazgo Situacional de Hersey y Blanchard permite ajustar la forma de dirigir según la experiencia de cada persona en una tarea específica. El Job Crafting abre espacio para que cada integrante adapte parte de su rol a sus fortalezas reales, lo que incrementa motivación y reduce fricción generacional. El Reverse Mentoring equilibra el intercambio entre experiencia y nuevas habilidades, y el modelo SCARF ayuda a entender qué mueve a cada perfil, desde la autonomía hasta el reconocimiento. A esto se suma el feedback adaptativo, que cuida el canal y el tono para que el mensaje realmente sea escuchado.

Hablar de diferencias generacionales es sencillo. Gestionarlas en el día a día es el verdadero desafío. Y no se resuelve con manuales, sino con decisiones pequeñas que, repetidas, transforman equipos.

Liderar intergeneracionalmente es una práctica cotidiana, un ejercicio de humildad y una decisión consciente de creer que las diferencias no separan, sino que potencian. Y, sobre todo, es entender que detrás de cada generación hay una persona, y detrás de cada persona, una historia que vale la pena escuchar.

Janeth Rodriguez es vicepresidente de Revenue - Infobip