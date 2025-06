Nos gusta pensar que somos dueños de nuestras decisiones. Que actuamos con libertad, con valores, con moral. Pero basta observar un escándalo de corrupción, un juicio manipulado o un crimen disfrazado de necesidad para entender que, muchas veces, no manda la conciencia, sino el bolsillo. No es la ética la que nos guía, sino la conveniencia.

Si respondemos con honestidad, veremos que gran parte de nuestras decisiones —las legales, las dudosas y las inmorales— no nacen de ideales, sino de cálculos. ¿Me conviene? ¿Pierdo más de lo que gano? ¿Cuánto cuesta callar, mentir, mirar para otro lado?

Vivimos en una sociedad que predica valores, pero rinde culto a la utilidad. Que castiga al que roba por hambre y aplaude la astucia del que evade millones. Que encarcela al pobre y le sirve café al poderoso. En este contexto, el dinero ya no es solo un medio: es el criterio. El árbitro silencioso que decide qué vale, quién gana y qué puede dejar de ser delito si se paga lo suficiente.

No sorprende que la impunidad esté de moda. Ni que haya toda una industria dedicada a maquillar lo inmoral, legalizar lo injusto, fabricar verdades a medida del capital. La línea entre lo punible y lo permitido ya no se borra: se negocia. ¿De verdad creemos que todos somos iguales ante la ley, cuando la ley misma tiene precio?

Este no es solo un problema jurídico. Es un dilema existencial. Si el dinero condiciona nuestras decisiones, entonces todo está en venta: la dignidad, la verdad, incluso la vida. Lo correcto ya no importa. Solo lo rentable. Y eso, nos guste o no, nos define.