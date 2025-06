Más allá de las palabras: el poder olvidado del silencio

El arte de estar en calma

Paul Watzlawick afirmaba que “no se puede no comunicar” . Incluso la ausencia de expresión verbal transmite un mensaje. Cada pausa tiene significado. Leerlo nos lleva a una comunicación más honesta, donde incluso las emociones más complejas encuentran un canal natural para manifestarse. A veces, las respuestas que buscamos no están en lo que se dice, sino en lo que hay detrás.

¿Qué se está tratando de decir? ¿Qué verdad comienza a emerger desde lo no dicho?

Para un líder, aprender a captar este estado de reposo mental es una habilidad esencial. Es ahí donde puede activar no solo su razón, sino también su intuición. Preguntarse, sin prisa, por qué el equipo calla; qué sentimientos están contenidos allí; qué necesita surgir. Prestar atención a lo que no se dice es a veces más importante que mil palabras. Y cuando se pasa por alto, se pueden bloquear procesos importantes de ideación y reflexión que requieren de ese tiempo para madurar. Por eso, lo más recomendable es permitir que ocurra, sostenerse allí y, si es preciso, preguntarle a la misma audiencia por qué se ha presentado. Así, en lugar de ignorar o cubrir con expresiones verbales apresuradas, el silencio se puede convertir en una oportunidad para descubrir y vincularse a un nivel más profundo. Como recordaba Albert Mehrabian: “la mayor parte de la comunicación no es verbal”.