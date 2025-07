Riesgo de terceros: cuando el tiburón blanco no está en el agua, sino en tu cadena de suministro

“El riesgo del proveedor no es ajeno. Eres tú” . Esa frase, lanzada con contundencia por un representante del Banco de España en un reciente foro sobre riesgos cibernéticos en la cadena de suministro en Madrid, lo cambió todo.

Porque cuando el regulador te dice que el tercero ya no es “otro”, sino parte integral de ti , ya no puedes mirar hacia otro lado.

Spoiler: El tiburón blanco no viene nadando desde el mar abierto. Ya está dentro de tu piscina. Camuflado entre tus contratos, tus dependencias, tus accesos compartidos. Y no lo viste venir porque seguías creyendo que era “otro”; no fue falta de información sino fue falta de prioridad.