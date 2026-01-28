OPINIÓN

Juliana del Sol Bastidas

Transformar lo cotidiano en arte

El arte como modo de vida nos enseña a disfrutar de nuestra propia compañía, incluso en un mundo que nos entrena a huir de nosotros mismos. Cambia completamente la perspectiva al convertir el tiempo propio en un espacio digno.
28 de enero de 2026, 9:39 p. m.

Cuando hablamos de arte pensamos en museos, nombres famosos y altos costos, como si fuera un privilegio reservado para quienes nacieron con talento o para quienes pueden pagarlo. ¿Y si le dijera que el arte puede ser mucho más cercano, democrático y cotidiano de lo que creemos?

El arte nace de la experiencia humana. Ocurre cuando algo ordinario se vuelve extraordinario para una persona, no necesariamente porque sea grandioso, sino porque adquirió presencia, belleza y sentido. A veces basta un instante de atención verdadera para que un día común se convierta en una experiencia. En ese sentido, el arte no es un lugar: es una manera de habitar.

Un ejemplo muy ilustrativo es cómo los japoneses convirtieron el acto común de tomar té en una experiencia estética y casi espiritual. La ceremonia del té, conocida como Chanoyu, demuestra que el arte no es un objeto, sino un modo de hacer las cosas. Elementos como el ritmo de los movimientos, el silencio, la composición visual del espacio y la pureza de los gestos convierten una actividad cotidiana en una disciplina artística.

Así, cualquier actividad, al transformarse de lo cotidiano en algo con significado, puede volverse arte. Pensemos en el café de cada mañana: la elección de la taza, el lugar correcto para tomárselo, la pausa antes del primer sorbo. Ya no se trata solo del café, sino del ritual que cada persona crea, como si estuviera diciéndose a sí mismo: hoy también merezco habitar mi vida con belleza. La diferencia es más profunda de lo que parece: en vez de pasar por el día, ahora lo estamos contemplando. Y cuando uno contempla, deja de vivir con afán y empieza a vivir con sentido.

Todos lo experimentamos de diferentes maneras, consciente o inconscientemente. En mi caso, mi relación con el arte comenzó con las palabras. Desde pequeña me gustaba jugar con ellas. Siempre me fascinó la idea de que una frase pudiera comunicar exactamente lo que yo quería decir pero no tan directo; que las palabras fueran precisas y abiertas; que sonaran y se vieran bien. Que guardaran secretos para obligarme a interpretarlos. Le estaba dando forma a pensamientos, sueños e ideas, que de otra manera se perderían en mi mente.

Con el tiempo comprendí que el arte siempre está ahí, presente en todas partes: en el arreglo de un espacio, en la forma de vestir, en la manera de organizar una mesa, en la atención con la que se cuida una planta, en un mensaje escrito con intención. El arte aparece cuando dejamos de hacer las cosas solo por hacerlas y empezamos a hacerlas con consciencia.

Tampoco hay que olvidar las expresiones de arte tradicionales como tocar un instrumento, cantar, pintar o bailar. Porque, a diferencia de lo que siempre nos han hecho creer, son habilidades que se pueden aprender en cualquier momento de la vida. No para volverse un artista profesional y reconocido sino para permitirse sentir y disfrutar. Es una reafirmación de autovalor que dice: yo merezco ser escuchada, especialmente por mí misma.

Porque cuando se convierte el tiempo propio en un espacio digno, este se vuelve vital, como una necesidad: incluso en los momentos más simples, como caminar observando. Cuando el mundo deja de ser un fondo y se vuelve una obra en movimiento que protagonizamos, ya no necesitamos tanta validación externa, porque estamos presentes en nuestras experiencias.

Así entonces, concluyo con una tesis sencilla: vivir cerca del arte vuelve la vida más interesante y plena. Y no hablo de una vida decorada, sino de una más consciente, que impide que nuestra existencia se convierta únicamente en ruido y productividad. Porque, al final, el arte no es un lujo cultural: es una manera de devolverle sentido a lo que somos.

Juliana del Sol Bastidas es CEO del Colcda

