Un pare estratégico: salud, liderazgo y decisiones conscientes

Con frecuencia esperamos que el calendario nos dé permiso para cambiar. El inicio de un año, el cierre de un trimestre o algún hito externo parecen justificar decisiones distintas. Sin embargo, la realidad es más directa: la vida no avisa. En cuestión de horas puede cambiar el ritmo, las prioridades y la forma en la que entendemos lo verdaderamente importante.

El cierre del año llegó con una experiencia inesperada que me obligó a detener la inercia cotidiana. No desde la planeación, sino desde la realidad. Y cuando esto ocurre, no siempre hay tiempo para procesar; hay que actuar. Actuar con criterio, con conciencia y con claridad.

Este tipo de momentos dejan en evidencia algo que el liderazgo moderno ya no puede ignorar: la salud no es únicamente física. Es emocional, mental, relacional y espiritual. Cuando una de estas dimensiones se deteriora, el impacto termina manifestándose en todas las demás.

Las cifras lo confirman. Estudios globales muestran que el estrés crónico y la falta de paz mental están directamente asociados a un aumento significativo en enfermedades cardiovasculares, trastornos gastrointestinales, alteraciones inmunológicas y deterioro cognitivo. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que los trastornos de ansiedad y depresión son hoy una de las principales causas de incapacidad laboral en el mundo. A su vez, investigaciones en neurociencia evidencian que estados prolongados de estrés elevan los niveles de cortisol, afectan la memoria, la toma de decisiones y aumentan la probabilidad de somatizar la carga emocional en el cuerpo, llevándonos incluso a escenarios clínicos complejos.

La salud mental no es un tema blando. Es un tema de desempeño, de sostenibilidad personal y organizacional.

De esta experiencia surgieron aprendizajes aplicables a cualquier persona que lidera, decide y sostiene responsabilidades y hoy quiero compartirlos.

El primero es no perder la fe, entendida no solo desde lo espiritual, sino como la capacidad de confiar en que los procesos, incluso los retadores, pueden gestionarse con serenidad. La fe ordena la mente, reduce el ruido interno y permite tomar decisiones más claras. No elimina la incertidumbre, pero evita que esta gobierne.

El segundo aprendizaje es comprender que no siempre controlamos lo que ocurre, pero sí cómo lo administramos. Ninguna situación mejora cuando se gestiona desde el caos, el miedo o la reacción impulsiva. Las decisiones tomadas desde ese estado tienen costos elevados, tanto personales como profesionales. Administrar desde la conciencia, desde lo positivo y desde la responsabilidad no significa negar la realidad; significa elegir el mejor estado interno para afrontarla.

No siempre es momento de preguntarse por qué ocurrió algo.

Muchas veces es momento de aceptar la realidad, priorizar y avanzar con foco. Aferrarse a una verdad simple pero poderosa: una situación bien gestionada puede transformarse.

El tercer aprendizaje es el valor de las relaciones sanas y las redes de apoyo. La evidencia muestra que las personas con vínculos sólidos y conversaciones saludables tienen menor incidencia de trastornos de ansiedad, mayor resiliencia emocional y mejor capacidad de recuperación frente a eventos críticos. Las relaciones no se construyen en el caos; se construyen con el tiempo, la coherencia y la confianza. En liderazgo, como en la vida, las redes sólidas no se improvisan.

El cuarto aprendizaje es el poder del lenguaje y de las conversaciones. La manera en que nombramos una situación influye directamente en cómo la procesamos. Estudios en psicología cognitiva demuestran que el diálogo interno y el tipo de conversaciones que sostenemos pueden amplificar el estrés o ayudar a regularlo. Elegir conversaciones sanas, límites claros y entornos emocionalmente seguros es tan relevante como elegir una buena alimentación o una rutina de ejercicio.

El quinto aprendizaje es la coherencia entre lo que se pide y lo que se está dispuesto a afrontar. Pedir claridad implica aceptar lo que esa claridad revela. Pedir bienestar exige decisiones alineadas con ese objetivo. Cuando intención, pensamiento y acción se alinean, los procesos se ordenan y la carga emocional disminuye.

El sexto aprendizaje es elegir con conciencia qué y a quién se le da acceso a la vida y al liderazgo. No todas las conversaciones suman. No todas las relaciones acompañan. Todo aquello que no contribuya a la paz, la claridad y la plenitud necesita límites definidos. La salud emocional también se protege eligiendo con quién se comparte el camino.

Finalmente, la gratitud emerge como una postura de liderazgo. No como emoción circunstancial, sino como capacidad de reconocer lo que sí funciona: las personas correctas, los recursos disponibles, la tecnología, la respuesta oportuna y la fortaleza para sostener el momento.

Este inicio de año no invita a correr más rápido.

Invita a hacer un pare estratégico. A decidir mejor. A cuidar la salud integral con la misma disciplina con la que se cuidan los resultados.

Porque la vida puede cambiar en un instante, pero siempre deja abierta una decisión esencial: desde dónde elegir atravesarla.

Angelica De la Peña Serna, autora de Placer Laboral