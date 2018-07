Con goleada 5 a 0 de Rusia sobre Arabia empezó el Mundial 2018

El arranque de Rusia en el Mundial 2018 no pudo haber sido mejor. En un soberbio encuentro ante su afición se impusieron con un contundente 5 a 0 en el juego inaugural de la Copa del Mundo.

El equipo local, que no había tenido mucho favoritismo, demostró que puede hacer un buen papel en el torneo con esta imponente goleada, que comenzó temprano con un gran cabezazo de Yury Gazinskiy.

Le recomendamos: Simulador del Mundial Rusia 2018. Pronostique su campeón

Antes de terminar el primer tiempo, Dennis Cherysev logró el segundo tras un tremendo amague con el que envió dos jugadores rivales al césped y marcó con el arco en su disposición. El mediocampista había ingresado en el minuto 24 por Alan Dzagoev terminaría siendo la figura del partido.

Este gol fue una recompensa al dominio de los rusos en la primera parte del encuentro pues dominaron la pelota más del 60% del tiempo y generaron casi todas las llegadas al arco rival.

La segunda mitad fue casi un reflejo de lo acontecido en los primeros 45 minutos. El equipo local mantuvo su superioridad frente a un alicaído equipo Saudi, que tenía presencia sudamericana con el técnico argentino Juan Antonio Pizzi.

El entrenador de Chile en las pasadas eliminatorias poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo que con el pasar de los minutos perdió en intensidad, lo que fue aprovechado por el equipo local para ampliar el margen.

Le puede interesar: La niña en silla de ruedas que se levantó en la inauguración del Mundial

En el miunuto 71, el delantero Artem Dyzuba se reportó en el marcador solo un minuto después de haber ingresado al encuentro con un cabezazo imposible para el arquero Abdullah Al Maiouf, que pagó los platos rotos de la floja defensa de su equipo que esa altura ya caía por 3 a 0.

Pero ahí no iba acabar el calvario de los saudis. En el 91 Cherysev logró el primer golazo del Mundial con un gran remate con el borde interno de la pierna izquierda en lo que ya se perfila como una de las mejores anotaciones de la cita orbital.

La cereza del postre del triunfo fue un tiro libre de Aleksandr Golovin con lo que se pusieron cifras concretas en el primer partido del Mundial con victoria 5 a 0 para los rusos.

Este viernes seguirán las acciones del grupo A con el enfrentamiento entre Uruguay y Egipto a las 7:00 a.m. Ya se confirmó que Mohammed Salah está habilitado para disputar este partido.

Le recomendamos: Consulte aquí fechas y horarios de los partidos de la Selección Colombia

El grupo B también tendrá su arranque con los duelos: Marruecos vs. Irán (10:00 a.m.) y el esperado Portugal vs. España (1:00 p.m.).