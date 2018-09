El pasado no perdona: Cuando en México le decían a Osorio: "El Tri es una naranja verde diarréica"

Este domingo, Juan Carlos Osorio logró uno de los triunfos más importantes en la historia del fútbol mexicano luego de vencer al más reciente campeón Mundial, Alemania, por 1 a 0 con un gran planteamiento del colombiano.

Hugo Sánchez es el jugador más importante de la historia del fútbol mexicano. El delantero se hizo grande en el Real Madrid con sus recordadas chilenas y por sus 9 títulos con el conjunto merengue. Además fue grande con el Tri marcando 29 goles en 58 partidos.

Ahora Sánchez, retirado de las canchas desde el 1997, se dedica a participar en programas deportivos en los que da su posición desde el punto de vista de ex jugador y ex técnico.

Puede leer: Un gol en Rusia que hizo temblar Ciudad de México

Desde la llegada del colombiano Juan Carlos Osorio al banquillo de la Selección mexicana en 2015, ‘Hugol‘ ha sido uno de sus principales contradictores, atacándolo como consecuencia de su sistema de rotaciones y su pedido a los jugadores a ocupar varias posiciones en el desarrollo del juego.

En el programa Fútbol Picante de ESPN México, Sánchez comentó: "El Tri es una naranja verde diarreica", aduciendo que el técnico nacional le apuntaba a emular el juego de la Holanda de 1974 liderada por Johan Cruyff, en la que cualquier jugador ocupaba cualquier posición y el enfásis era presionar constantemente al rival.

Además cuestionó que un técnico de otro país intentará estas ideas “revolucionarias” con su Selección pues para él estos experimentos los debía hacer en Colombia.

"Yo confío en la calidad y talento de los jugadores, pero no confío en el cuerpo técnico. No hay un estilo definido de juego, los futbolistas no juegan en las posiciones que lo hacen en sus equipos, los cambian. Esas ideas pueden ser modernistas y renovadoras, pero que las haga con la selección de Colombia, no con la de México", dijo Sánchez.

Con respecto al partido frente a los alemanes no tuvo mucha fe y anticipó que podrían marcarle tres goles. "Pensando en el poco tiempo que queda, no hay un juego de conjunto, una armonía, un estilo. Nos enfrentamos a Alemania, el más fuerte del Mundial y esa va a ser la pauta para saber el éxito porque si nos meten más de tres goles nos podemos regresar pronto", señaló.

Recomendamos: De la mano de J.C. Osorio, México logró la victoria más importante de su historia venciendo a Alemania

Las críticas al colombiano fueron generalizadas por parte de la prensa Azteca. Después de quedar eliminado en las semifinales de la Copa de Oro frente a Jamaica muchos pidieron su cabeza, esto a pesar de que concretó la mejor eliminatoria en la historia del Tri.

Sin embargo, el secretario de la FMF, Guillermo Cantú, respaldó la labor del colombiano, algo que ya ha rendido frutos en Rusia 2018.

“Las rotaciones son necesarias, le hacen bien al fútbol mexicano. En el fútbol europeo, por ejemplo, se utiliza mucho ese sistema”, expresó Cantú, quien dijo además que el “balance en la Copa de Oro es bueno pese a que no llegamos a la final”.

Tras la victoria de este domingo, Osorio también recibió el respaldo de una de las figuras más importantes de los medios en el fútbol mundial, Alexis Mister Chip, quien escribió: “A ti, querido amigo, que has destrozado a Juan Carlos Osorio sin motivo. A ti, hermano mexicano, que le has dicho de todo sin razón, que le has insultado, que le has vejado, que le has humillado. A ti, te digo, que eres bienvenido al club y que puedes celebrar esto también”.

Inclusíve uno de sus mayores contradictores que es José Pablo Coello de Fox Sports, le pidió disculpas al colombiano.