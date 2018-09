¿En el lugar equivocado? Hombre despedido por Avianca dice que estaba en otra silla y que solo aceptó un trago

Dentro del mundo laboral, Luis Felipe Gómez Toro es uno de esos casos de empleados que logran ascender luego de años de esfuerzos. En 2005 comenzó como ejecutivo de ventas en Medellín, en la empresa Tampa Cargo, y tras 13 años de escalar puestos como recompensa a su dedicación terminó como gerente para Europa y Asia de Avianca Cargo. Eso cuentan personas cercanas a él.

La imagen de Luis Felipe le dio la vuelta al mundo durante el encuentro entre Colombia y Japón, en la ciudad de Saranks. Un video grabado dentro del estadio muestra a un grupo de amigos que están brindando. Uno de ellos –que no es Luis Felipe- saca unos binoculares y muestra cómo dentro de ellos logró ingresar alcohol para que no fuera detectado por las autoridades rusas.

Le puede interesar: Los ejemplares comportamientos de colombianos en Rusia que no se han vuelto virales

La escena generó indignación en Colombia. Sobre todo por los comentarios de quienes celebran lo que consideran una hazaña. El hombre que sostiene los binoculares dice: “burlada la seguridad rusa”. Una mujer que está al lado dice a manera de broma: “Hábleme del ingenio paisa”.

El video comenzó a viralizarse y las reacciones no se hicieron esperar. Muchos comentarios giraban en torno a que ese grupo de amigos estaba haciendo quedar mal a los colombianos, más si se tiene en cuenta que estaban violando las normas de un país extranjero.

Las críticas llegaron a un nivel tal, que en la mañana de este miércoles la compañía Avianca Cargo emitió un comunicado en el que advertía que terminaban el contrato de trabajo de Luis Felipe Gómez Toro, “cuyo comportamiento viola la ley y la normatividad vigente en el marco del evento mundialista, al consumir licor que fue ingresado ilegalmente a uno de los estadios”.

Puede leer también: Epa Colombia entra a la lista de la vergüenza de colombianos en Rusia

Para ese momento el video estaba en boca de miles de colombianos. Solo faltaba la versión de Luis Felipe, quien aseguró que no fue quien ingresó el trago al estadio. Dijo que estaba unas sillas abajo con su esposa y su hija y que fue a saludar a unos amigos que le brindaron un trago. En el video se alcanza a ver que Luis Felipe (que está de gorra y gafas) no habla. Aparece al fondo tomándose la copa que le acaban de ofrecer y luego sale de cuadro.

Este es su relato de los hechos:

Hola a todos, quiero decirles que estoy bien, y que he recibido todos los mensajes y noticias frente a los acontecimientos de ayer y quiero darle las gracias a todos por su apoyo, por el momento quiero aclararles que no ingresé ningún tipo de licor al estadio, yo estaba sentado con mi esposa y dos amigas, y sillas más arriba estaban unos amigos a los que fui a saludar y cuando llegué me ofrecieron un brindis, tal cual se evidencia en el video.

Lo recibí en un momento de euforia y felicidad por estar viendo a la selección en un mundial, y por haberme encontrado con amigos en un estadio de esa magnitud, quiero aclararles que en ningún momento grabamos ni sabíamos que estábamos siendo grabados por otras personas, nunca busqué burlarme de la situación.

Estoy pasando un mal momento, tenía la ilusión de disfrutar el mundial con mi esposa y amigas. Hoy después de lo sucedido estoy tratando de sin dimensionar cómo 15 segundos de un video desafortunado, descontextualizado y malinterpretado pueden acabar con la honra de una persona, y de toda una vida de tratar de hacer las cosas bien, y salir adelante sin ofender ni hacerle mal a nadie. Nuevamente agradezco su apoyo en este momento.

Felipe Gómez.