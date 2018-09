¡Se llegó el día! Estos serían los titulares de Colombia frente a Japón

Acabó la espera de cuatro años y las fanáticos de la Selección Colombia volverán a sentir la alegría que significa ver a la Tricolor en un Mundial. Este martes a las 7:00 a.m., el país se paralizara en torno a su debut en Rusia 2018 frente a Japón.

Como es tradicional, José Néstor Pékerman ha preferido aguardar hasta el último momento para revelar a los once inicialistas para este esperado partido frente a un rival conocido. En cada una de las líneas hay dudas. Sin embargo, se anticipa la posible formación inicialista del equipo nacional después de casi un mes de trabajo en Bogotá, Milanello y Kazán.

Con seguridad en el arco estará David Ospina, que es uno de los fijos de Pékerman y que ya sabe lo que es atajar en una cita orbital y se convertirá en el primer arquero del país en ser titular en el arranque de dos mundiales.

Con respecto a los laterales no habría sorpresas y en la derecha estaría Santiago Arias, jugador que también estuvo en Brasil pero en condición de suplente. En la izquierda, Johan Mojica tendrá la responsabilidad de ocupar el puesto que le correspondía a Frank Fabra pero que no podrá ocupar debido a una lesión de rodilla en uno de los entrenamientos en territorio italiano.

En la zaga estaría la primera novedad pues todo indica que Yerry Mina no será titular y la dupla de centrales estaría conformada por Davinson Sánchez y Cristian Zapata. El jugador del Milán es el más experimentado de los jugadores en la zona defensiva y le habría ganado el pulso a Mina, que no pudo consolidarse en el Barcelona y no cuenta con mucho ritmo de juego.

En el medio campo empiezan las incertidumbres con respecto al esquema del equipo pues Pékerman podría jugar con dos volantes de marca por el centro, dos ofensivos por los costados y un jugador libre detrás del delantero.

En este caso la dupla de marca la conformarían Carlos Sánchez y Abel Aguilar, quien sería seleccionado por Pékerman en lugar de Mateus Uribe. La experiencia y liderazgo del jugador del Cali serían determinantes para esta decisión.

Por las bandas estarían Juan Guillermo Cuadrado por la derecha y Luis Fernando Muriel por la izquierda, cumpliendo una labor más de puntero y no de delantero como acostumbra en su club Sevilla.

De 10 estaría James Rodríguez, quien viene recuperándose de una fatiga muscular y no ha sido confirmado por José Pékerman como inicialista por esta molestia. En caso de que no llegue a estar disponible para ocupar un lugar de titular, el encargado de suplirlo sería Juan Fernando Quintero.

En cualquiera de los dos casos, Radamel Falcao García estaría fijo en el frente de ataque como único delantero. El 9 tendrá su esperado debut mundialista en lo que será una gran alegría para él y para sus millones de seguidores en Colombia y el mundo.

Estos fueron los jugadores que utilizaría el estratega argentino: David Ospina, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Cristian Zapata, Johan Mojica; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Juan Fernando Cuadrado, Luis Fernando Muriel, James Rodríguez; Radamel Falcao García.

Si Pékerman prefiere el esquema con tres volantes de marca, como lo hizo en el último amistoso con Egipto, podrían estar Sánchez, Aguilar y Uribe. James pasaría al lado izquierdo y Cuadrado se mantendría por la derecha.

Este sería el once con esa formación: David Ospina, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Cristian Zapata, Johan Mojica; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Mateus Uribe, Juan Guillermo Quintero, James Rodríguez; Radamel Falcao García.

En la madrugada colombiana se conocerá la decisión final de Pékerman, que le apuntará a la mejor formación con la que crea pueda hacerle daño al conjunto nipón, que seguramente se parará bien atrás a esperar y aprovechar la velocidad de sus jugadores en contragolpes.

