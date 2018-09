James no es titular frente a Japón

Después de su evaluación física antes del partido, la estrella de la Tricolor no está apto y no estará en el once inicial en el debut frente al seleccionado nipón.







James Rodríguez no pasó la evaluación física de última hora y no estará en la formación titular de Colombia. El 10 de la Selección sufre una fatiga muscular que lo deja marginado del once inicialista de José Pékerman. En lugar de James estará Juan Fernando Quintero, jugador que tuvo una gran temporada con River Plate y recuperó su nivel futbolístico a tiempo para ir a Rusia. No se descarta que James pueda ingresar por algunos minutos en la segunda parte de acuerdo al desarrollo del encuentro. Este será el segundo partido de los seis en los que James ha estado que no va de titular, precisamente frente a Japón cuatro años no inició pero ingresó en la segunda parte par marcar un golazo.