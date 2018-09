Las calificaciones de los jugadores de la Selección Colombia frente a Japón

David Ospina (7)

El portero volvió a tener una de sus grande actuaciones después de haber cometido varios errores en los últimos juegos oficiales. Fue infranqueable en los mano a mano y no tuvo ninguna responsabilidad en los goles.

Santiago Arias (4)

El lateral derecho fue muy ofensivo pero se descuidó regresando en defensa. En la jugada del segundo gol se confundió en la marca y le permitió cabecear a Yuya Osako para el gol del triunfo de los japoneses.

Davinson Sánchez (3)

El defensor central fue el más flojo del partido. Falló en la jugada del gol perdiendo el duelo individual lo que terminó costándole la expulsión a Carlos Sánchez y el tanto en contra. A lo largo del partido, falló en muchas ocasiones y se le vio con falta de ‘timing’.

Óscar Murillo (5)

Discreta actuación del defensor central. A pesar de que no cometió ningún error grave no se destacó y falló en el respaldo en la jugada del primer gol.

Johan Mojica (7)

La actuación del debutante lateral izquierdo fue una de las cosas por rescatar en este encuentro. El jugador del Girona tuvo un ida y vuelta constante para atacar y recuperar la pelota. En el uno contra uno le fue bien y muchas veces engañó a los japoneses con sus gambetas.

Carlos Sánchez (3)

Su error fue determinante para el resultado del partido. Aunque quería salvar a la Selección del primer gol hubiera sido preferible que dejará pasar la pelota e intentar remontar con once hombres. Ahora la Selección se las deberá arreglar sin él para los dos partidos que quedan.

Jefferson Lerma (6)

Trabajo callado pero eficiente. El volante del Levante se debió multiplicar para suplir el trabajo de Carlos Sánchez. Un pase de taco por poco termina en el empate después de un disparo de James Rodríguez que alcanzó a rechazar un defensor japonés.

Juan Fernando Quintero (8)

Al minuto 38, el crack de River ilusionó a Colombia. Con un tiro libre que cobró por debajo de la barrera empató el partido. El mérito fue totalmente suyo, por su astucia. Nunca antes alguien había marcado así en un mundial. También se convirtió en el primer colombiano en anotar en dos mundiales. Además de esa jugada, lanzó dos buenos balones a Falcao. No pudo asociarse mejor por el vacío en el mediocampo que quedó tras la expulsión de Sánchez.

José Heriberto Izquierdo (5)

Fue una de las sorpresas de la alineación de Pékerman, que lo prefirió en vez de Muriel. Sin embargo, pesó poco en el partido, se vio perdido por el ala izquierda y no hizo gala de la velocidad y el regate que ha exhibido en la liga Premier. Salió por Bacca al minuto 70.

Juan Guillermo Cuadrado (6)

Fue el primer sacrificado tras la expulsión de Sánchez. Pékerman lo cambió por Barrios para intentar equilibrar la recuperación del equipo. En los 31 minutos que jugó le metió ganas, corrió los balones e intentó desbordar por la derecha.

Radamel Falcao García (6)

El Tigre se jugaba el partido que esperó por años. Corrió y chocó contra los defensas, disputando cada balón. Así generó la falta que terminó en el gol de Quintero. Pero no pudo asociarse bien con los centrocampistas y nunca le quedó un balón claro. Las pocas pelotas que le llegaron al área lo encontraron rodeado de defensas o muy largas para hacer un buen control y definir. Fue pura actitud.

James Rodríguez (6)

Entró al minuto 59 por Quintero, quien se veía cansado. No pudo asociarse y el balón no le llegaba, pues estaba jugando lejos de los defensas. Colombia no tuvo la pelota cuando James estuvo en la cancha y no pudo mostrar su fútbol. Tuvo la opción de empatar al final del partido, cuando recibió un pase de taco de Lerma y remató con furia, pero un defensa nipón desvió el tiro.

Carlos Bacca (5)

Entró al minuto 70 por Izquierdo, pero no pudo conectarse con el juego ni con sus compañeros. Tampoco le quedó una opción clara de gol.