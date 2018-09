Partidos del Mundial de Rusia 2018 del viernes 15 de junio

Después de una exitosa jornada inaugural, este viernes seguirán las acciones de la cita orbital con tres encuentros: Uruguay vs. Egipto, Marruecos vs. Irán y Portugal vs. España.







Este jueves se llevó a cabo la inauguración del Mundial de Rusia 2018. Una fecha muy esperada por los seguidores del fútbol en el planeta y que pudieron disfrutar de un inicio repleto de goles gracias a la goleada 5 a 0 de Rusia sobre Arabia Saudita. Sin embargo este solo fue el primero de 64 partidos que se disputarán en el evento orbital. Las emociones aumentarán este viernes en el que se jugarán tres encuentros, uno correspondiente al Grupo A y dos del Grupo B. El partido de la primera zona será Uruguay vs. Egipto a las 7:00 a.m. (hora de Colombia) en Ekaterimburgo. Para este encuentro ya quedó habilitado Mohammed Salah que estaba en duda desde la final de la Champions League en la que el Real Madrid venció el Liverpool. Este partido solo se podrá ver por DIRECTV Sports. A las 10:00 a.m. será el turno de Marruecos e Irán que darán inicio a las acciones del grupo B. Africanos y asiáticos se encontrarán en San Petersburgo en un duelo de pronóstico reservado en el que ninguno de los dos cuentan con favoritismo. Este juego solo será transmitido por DIRECTV Sports. El plato fuerte de la jornada será a la 1:00 p.m. cuando se enfrenten España y Portugal. Este partido se configura como uno de los más atractivos de la primera fase pues el campeón de la pasada Eurocopa se medirá con la poderosa Roja. Este partido estará marcado por la complicada problemática que atraviesan los españoles. La Federación Española destituyó al técnico Julen Lopetegui justo dos días antes de su debut en Rusia por haber firmado contrato con el Real Madrid. En su lugar estará Fernando Hierro quien deberá hacerse cargo del equipo en esta coyuntura y enfrentando a su rival más complicado de la primera ronda. El otro elemento atractivo de este partido es la presencia de Cristiano Ronaldo, que enfrentará a varios de sus compañeros del club merengue. En los últimos días se ha rumorado que el luso no seguiría en este equipo pues no cumplen sus pretensiones económicas. El duelo de la península ibérica será transmitido por Caracol TV, RCN y DIRECTV Sports.