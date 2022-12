A joven por poco le amputan un dedo tras hacerse las uñas. Tenga en cuenta estas señales

La joven no presentó ninguna demanda, pero al intentar contactar con el establecimiento no obtuvo ninguna respuesta.

El cuidado personal para unas personas más que para otras representa un aspecto clave en su día a día; pese a que la asistencia, por ejemplo, a salones de belleza, puede estar sujeta a la disponibilidad de tiempo o al factor monetario. Lo cierto es que un mayor número de establecimientos se han convertido en el “salvavidas” para quienes apuestan por nuevos tratamientos o prácticas rutinarias.

No obstante, especialistas recomiendan prestar atención a la higiene en los lugares que se asiste y revisar si cumplen las pautas mínimas de confianza. Se trata de un punto al que hacen mayor énfasis cuando son locales a los que nunca se ha ido o tenido alguna referencia que respalde su garantía.

Sin embargo, no es un factor estándar, porque puede variar de acuerdo con el caso y atención percibida por cada cliente. Una experiencia particular se llevó una joven cuando acudió a un salón de belleza para hacerse una manicura, práctica recurrente en cientos de mujeres, pero que, en su caso, no fue la más ‘grata’.

En TikTok, Beth Jozey aclaró que todo comenzó antes de que la pandemia de coronavirus llegara a Melbourne, Australia, en 2020. El cuidado de sus manos ha sido una prioridad desde que tenía unos 13 años, aunque reconoce que la onicofagia (manía por morderse las uñas) ha sido una constante en su vida por lo que suele utilizar uñas postizas.

El lugar era desconocido para ella

Sin embargo, ante la incertidumbre de que pronto llegaría el confinamiento (por el covid) aprovechó que estaba en un centro comercial para hacerse la manicura. El local era desconocido antes para la joven, pues por más de una década tenía su sitio ‘predilecto’ con el que nunca tuvo problemas, pero en esa ocasión decidió cambiar.

“Estaba un poco nerviosa al entrar allí solo porque no estaba segura de cómo iban a quedar (...). El salón era realmente hermoso, se veía limpio, las personas que trabajaban estaban todas con el mismo uniforme (...) y las uñas se veían hermosas”, dijo la australiana.

“Me di cuenta que agarraban equipos de otras (...). Realmente no pensé nada de eso. No quiero ser esa persona tipo: ‘Oh, disculpe, ¿puedes lavar eso?’. No estábamos en la mentalidad de necesitar estar tan limpios debido al covid”, añadió antes de contar que todo parecía estar bien, pagó y salió con su amiga del lugar.

Sin embargo, al otro día en la noche empezó a sentir dolor en las uñas, especialmente en su pulgar izquierdo, en el que notó que se estaba empezando a encarnar. La preocupación llegó cuando el dolor hizo que dejara caer una taza de café y su mamá le insistió para que la revisara un médico.

El momento de la cirugía

“Mi temperatura realmente era alta”, recordó la joven cuando le confirmaron que tenía una infección, pero la magnitud era de tal punto que la trasladaron a otro hospital donde se dispuso que debía someterse a una cirugía. Previo a la intervención le dijeron que el procedimiento sería rápido y sin mayores complicaciones.

El personal médico luego le dijo que si hubiera esperado más tiempo para solicitar atención, la infección se hubiese expandido hasta comprometer el hueso y llevado a una obstrucción que no dejara más salida que amputarle el dedo. Para ella, la moraleja de su experiencia es que se debe tener más precaución sobre el lugar (que se elija) y las condiciones de higiene empleadas.

“Tienes que ser como una chica de casa. ¿Puedes desinfectar eso? Porque podrías perder el pulgar (...). No quería necesariamente demandarlos (al establecimiento), pero sí que se hiciera algo al respecto porque en ese punto (...) tenía mi mano como un yeso”, agregó Josey.

Cuando la mujer intentó ponerse en contacto con aquel salón de belleza, según contó, no recibió respuesta concreta. Posteriormente, y en la etapa pospandemia, regresó al centro comercial donde notó que en el local ya funcionaba un negocio completamente diferente.