A modelo le explota implante mamario talla 38-J, fanáticos suplican que deje de ir al quirófano

La adicción a las cirugías plásticas han llevado a una modelo canadiense a cruzar los límites entre un procedimiento estético y la deformación del cuerpo. Hasta tal punto que en redes sociales ya la comparan con un “extraterrestre” tras perder un implante mamario talla 38J y 10 kilogramos de peso.

Mary Magdalene es una modelo canadiense de 30 años de edad que genera polémica en redes sociales debido a las incontables intervenciones quirúrgicas que se ha realizado con el fin de buscar la “perfección” física. Sin embargo, esa búsqueda ha venido deformando su cuerpo, tanto así que sus propios fans le piden que ya deje de visitar el quirófano.

A lo largo de los años, Mary ha gastado cerca de 100 mil dólares solo en cirugías plásticas (470 millones de pesos colombianos). Debido a las intervenciones, ya presenta dolores de espalda por lo que tiene que movilizarse en silla de ruedas, según reporta el Daily Mail.

En su último episodio doloroso, a la mujer se le explotó uno de sus implantes mamarios talla 38J, este hecho la dejo con una particular apariencia. Debido a que solo tiene un implante gigante la califican de extraterrestre.

Algunos implantes vienen con la opción de poder ser “recargados” con agua y solución salina, al parecer la mujer llenó excesivamente el implante.

Debido a sus reiterados problemas con su salud, Mary Magdalene buscará darle un descanso a su cuerpo retirando ambos implantes mamarios, además de otros que tiene alojados en distintas zonas del organismo.

“Voy a volver a ser natural no solo en mis senos, sino también en otras partes de mi cuerpo”, contó la misma Magdalene a sus preocupados seguidores en redes sociales.

Mientras tanto la creadora de contenido en OnlyFans no desaprovechó la situación para mostrarles a sus seguidores como se ve con un solo seno gigante.

La bajaron de un avión

Según cuenta la influencer, la razón para sacarla del vuelo fue el tamaño de sus senos, ya que debido a las cirugías estéticas estos pesarían un total de diez kilos, además de la ropa que llevaba puesta. Sin embargo, el argumento expuesto por la aerolínea habría sido que esta mujer tenía puestos audífonos en medio de las instrucciones de seguridad.

El hecho ocurrió el pasado 31 de mayo del 2022, cuando abordó el avión en Toronto, Canadá, con destino a Dallas, Estados Unidos, un trayecto que le había costado unos 5.000 dólares, según afirmó en su cuenta de Instagram, calificando la situación como “deshumanizada”, e insistir que fue despachada de la aeronave por la ropa “explícita” que tenía puesta.

Por el tamaño de sus senos, obligan a bajar de un avión en Canadá. - Foto: Instagram: @1800leavemaryalone

“Obviamente, mi atuendo es la razón por la que me echaron, porque les parecí demasiado explícita, pero eso no es legal, así que tuvieron que decir que era porque estaba durmiendo y no la escuchaba”, denunció Mary en sus historias, indicando la razón por la que, según ella, la habrían sacado del vuelo.

Y continuó agregando: “Me echaron del vuelo por cómo me veo. Dejen de discriminar. Por favor, esto es repugnante. Me siento tan avergonzada y deshumanizada en este momento. No tienen idea”.

Sobre los comentarios que se habían desatado en las redes sociales, además de expresar cómo se sintió al ser expulsada de la aeronave y al tener que elegir otra forma para poder llegar a su destino, aunque no especificó cuál fue, sí comentó que había llegado a Dallas tiempo después.

Afirmando que no era su intención “hacerse la víctima”, la denuncia de la influencer se dio en torno a la discriminación a la que, según ella, había sido sometida. “No es correcto elegir a quién se aplican las reglas en función de la apariencia o tipo de cuerpo. La discriminación de cualquier tipo no es un sentimiento agradable para nadie. Si una chica de pecho pequeño usara exactamente lo mismo, no dirían nada”, indicó.