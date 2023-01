A través de mensajes de texto, una mujer perdió los ahorros de toda su vida

Diariamente, las entidades bancarias refuerzan sus políticas de privacidad y estrategias para mitigar el impacto de los delitos cibernéticos de los que son víctimas sus usuarios.

A pesar de las advertencias que hacen desde los bancos para que las personas se nieguen a dar información a través de mensajes de texto, internet y hasta vía telefónica, aún hay muchos incautos que siguen cayendo en la trampa.

En Albany, Australia Occidental, una mujer resultó ser víctima de un millonario robo en el que ladrones le quitaron los ahorros que había empezado a guardar desde los 14 años con los cuales planeaba comprar una casa.

Emitir monedas electrónicas centralizadas tendría ventajas como disminuir el uso del efectivo y mejorar la eficiencia del sistema de pagos. - Foto: fotografía_ iStock

Aurora Casilli, de 18 años, contó que recibió un mensaje de texto en el cual le decían que alguien estaba tratando de hacer una transferencia a través de su cuenta.

Alarmada, la joven respondió las supuestas preguntas de seguridad que le hacían los ladrones. De acuerdo a lo que dijo la joven a los medios locales, el número desde el cual recibía los mensajes de texto era el mismo del cual recibe las solicitudes de su banco por lo que decidió llamar.

Telefónicamente le hicieron unas supuestas preguntas de seguridad, como si se tratara de un banco real y la hicieron esperar casi 30 minutos para responder a su solicitud.

Según contó, el hombre que se hizo pasar por asesor del banco era muy educado y sonaba profesional y le aseguró que la única solución era transferir el dinero a otra cuenta.

La joven confío en el supuesto funcionario del banco y le transfirió 25.000 dólares, unos 120 millones de pesos. Una vez hecha la transferencia, el hombre colgó el teléfono, robando los ahorros de la joven.

Caso similar en Colombia

Algo muy parecido sucedió el pasado 29 de diciembre en Colombia cuando una joven, identificada como Karol Valentina Chala, comunicadora social y periodista, denunció en su cuenta de Twitter que su dispositivo móvil fue robado a altas horas de la noche del día anterior.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que la joven aseguró que sufrió un robo de 28 millones de pesos, ya que -según ella- los delincuentes solicitaron un crédito por ese monto por medio de la app del banco Davivienda.

“Yo estaba el 28 de diciembre por la calle 85 con autopista norte, específicamente en una estación de TransMilenio; me encontraba revisando la ruta que iba a tomar cuando un tipo me rapó el celular”, le manifestó la víctima a SEMANA.

Además, afirmó que lo primero que hizo fue pedir la ayuda de una patrullera, la cual contactó a otros agentes e iniciaron la búsqueda de los delincuentes y el celular, debido a que tenía la ubicación del dispositivo.

Robo celular. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Lo que sucedió [fue] que yo fui corriendo a buscar una patrullera y le pedí que por favor llamáramos a la Policía, porque en ese momento tenía la ubicación del celular. Mi hermana, por la línea telefónica de su celular y de uno de los policías, comenzó a dar indicaciones de hacia dónde se movía y cuál era la ruta del teléfono. El recorrido duró más o menos 20 minutos y se supo que estaban en el barrio Santa Fe; sin embargo, en ese momento se desvinculó el iPhone”, aseveró.

La mujer le aseguró a SEMANA que lo último que se supo fue que los delincuentes ingresaron a una casa de pagadiarios, motivo por el cual los policías “dijeron que nosotros no tenemos orden para ingresar allí”, manifestó.

Luego, Karol Chala indica que se dio cuenta de las múltiples transacciones cuando llegó a casa, cogió su computador e ingresó al correo electrónico. “Aparecieron transacciones de 8,6 millones, tres millones y un millón de pesos. Yo me asusté, pero a la vez me tranquilicé, porque pensé que fueron transacciones fallidas, porque efectivamente no tengo ese dinero”, indicó.

123RF - Foto: Hacker, seguridad, clonación, tarjetas (123RF)

Además, agregó: “Cuando intento llamar al banco Davivienda, no me contestan; simultáneamente ingresan a mi otra cuenta, es decir, con el Banco de Bogotá, y veo que están intentando aplicar a una compra de 1.200.000 pesos y a otra de 500.000 pesos. Intento congelar tarjetas y las vuelven a activar; acto seguido, intento cancelar, llamar, bloquear, pero ninguno de los call centers me atiende”.