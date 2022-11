Alerta: Asamblea General de la ONU pide por amplia mayoría que cese embargo de Estados Unidos a Cuba

Este jueves se alcanzó un logro histórico para Cuba, luego de que su petición para que la ONU interviniera en el embargo que actualmente pesa en su contra por parte de Estados Unidos, fuera aceptada y debatida en el pleno de la Asamblea general del organismo, donde el hecho derivó en la aprobación de una resolución que aboga porque se ponga fin a dicha sanción.

La resolución aprobada este jueves en el seno de la ONU logró una votación que apoyó masivamente la iniciativa. En términos cuantitativos, consiguió el apoyo de 185 estados, mientras que dos países votaron en contra, y dos más se abstuvieron de emitir su concepto.

En el caso de los votos negativos, estos corresponden obviamente a Estados Unidos, país al que se adhirió Israel, delegación que también rechazó la propuesta.

En ese mismos sentido, los países que se abstuvieron de emitir su opinión fueron Ucrania y Brasil, lo que derivó finalmente en una contundente victoria en favor de quienes respaldaron la petición de Cuba, en su diana por lograr el fin de un embargo que se remonta a los años 60, hace precisamente 60 años.

No obstante, pese a que el hecho es visto como un logro histórico para Cuba, algunos medios internacionales han anotado que dicha resolución no tiene un carácter vinculante y, por ende, no hay garantías de que la disposición se cumpla, más aún teniendo en cuenta que en el pasado han existido solicitudes similares, incluso sobre el mismo caso, que no han llegado a feliz término.

Sobre el embargo que ahora la ONU pide sea levantado, este data de 1962, año en que, en el marco de la Guerra Fría, se registró la llamada Crisis de los Misiles, en medio de una tensa coyuntura en la que las partes intentaban disuadirse exponiendo su capacidad armamentística; una situación similar a algunas de las que se viven actualmente en el marco de otras guerras, y contextos como el vivido en China, o el evidenciado en Corea del Norte.

En aquel entonces, y ante el panorama, Estados Unidos, en cabeza del su entonces presidente John F. Kennedy, decidió imponer una serie de sanciones a Cuba, entonces bajo el régimen de los Castro, que ha tenido una evolución a lo largo de las décadas, y que tiene como objetivo la ‘asfixia’ de un modelo comunista vigente en esa isla.

Ante la ONU, el jefe de la delegación cubana buscó la empatía de los demás países, advirtiendo que los alcances de dichas sanciones, que se han recrudecido con el tiempo, generan un efecto tan devastador para la economía de su país, que podría ser equiparable con emergencias de huracanes o pandemias permanentes; según recogieron agencias internacionales.

En su exposición, el embajador de Cuba advirtió que si bien Estados Unidos, en su momento, tenía gran relevancia para la economía de Cuba, refiriendo el volumen de sus intercambios comerciales, estas medidas habían reversado totalmente dichas posibilidades, pues el embargo, marcó el eje de las relaciones Cuba - Estados Unidos.

En ese mismo sentido, el embajador advirtió que si bien esa condición no es la causa de todos los problemas que hoy atraviesa Cuba, estaría mintiendo si no reconociera que si marca gran parte de ellos, refiriendo la existencia de carencias y sufrimientos al interior de los habitantes de la isla, sugiriendo además que Estados Unidos ha buscado desestabilizar a Cuba desde hace décadas, siendo ello a su vez causa de las olas migratorias, más aún, aquellas de que se realizan de forma ilegal.

La discusión que llegó a feliz termino para Cuba este jueves, se extendió por varias sesiones, en las que varias delegaciones del hemisferio Sur, respaldaron las advertencias de Cuba sobre los efectos de las medidas de Estados Unidos, señalando como ‘injusto e ilegal’, el embargo, también advirtiendo los efectos de este sobre su población y su bienestar mismo.

Según medios internacionales, si bien la aprobación de dicha resolución es un golpe anímico y de respaldo muy importante para Cuba, no necesariamente lo será para Estados Unidos, país sobre el que afirman que podría no atender a esta disposición del organismo internacional, hecho que llevaría a que ‘todo siga igual’.

Previo a la aprobación de esta nueva resolución, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expuso ante el pleno de la Asamblea, una informe en el que se detalla que la “continuación del bloqueo financiero y comercial de EE. UU. contra Cuba es incompatible con un sistema Internacional basado en el Estado de Derecho”.

Según detallan medios internacionales, Cuba actualmente se encuentra haciendo frente a la peor crisis económica de su historia, la cual ha estado marcada por una fuerte escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, en medio de un contexto que también ha sufrido un desgaste del modelo económico y político, y donde las condiciones energéticas y termoeléctricas, ya disminuidas por la desactualización de sus capacidades se han convertido en un ingente obstáculo para afrontar los problemas propios de la coyuntura, donde la pandemia de coronavirus aún pesa de manera desmedida.

Medios internacionales han precisado que, la aprobada hoy, es la resolución número 30 que aprueba la ONU frente al tema, no obstante, en el pasado se había contado con un respaldo mundial menos abultado; no obstante el de este jueves fue contundente y arrasador.

