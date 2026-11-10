Anthropic sacude Wall Street con una oferta bursátil de hasta USD 64.000 millones

La compañía estadounidense Anthropic, desarrolladora del asistente de inteligencia artificial Claude, inició este martes 10 de noviembre la presentación de su oferta pública inicial (OPI), con la que espera recaudar hasta 64.000 millones de dólares en su llegada al mercado bursátil de Estados Unidos.

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La operación podría convertirse en uno de los mayores estrenos de una empresa tecnológica en Wall Street.

De acuerdo con el anuncio oficial de la compañía, la oferta contempla la emisión de 825 millones de acciones ordinarias clase A.

De ese total, 801,3 millones serán ofrecidas directamente por Anthropic, mientras que los 23,6 millones restantes corresponden a accionistas actuales que venderán parte de sus participaciones.

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El precio inicial de cada acción se establecería entre los 70 y 78 dólares. Bajo ese rango, el valor total de la colocación podría aproximarse a los 64.000 millones de dólares, dependiendo del precio definitivo establecido durante el proceso de comercialización.

La empresa también solicitó autorización para cotizar sus acciones en el Nasdaq Global Select Market, uno de los principales mercados tecnológicos del mundo, bajo el símbolo bursátil ANT. Goldman Sachs y Morgan Stanley figuran entre las entidades encargadas de gestionar la operación.

Anthropic contempla otorgar a los intermediarios financieros una opción de 30 días para adquirir hasta 123,7 millones de acciones adicionales.

Este mecanismo permitiría ampliar el volumen de la oferta si existe suficiente demanda entre los inversionistas.

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El movimiento representa un nuevo capítulo en la competencia por el liderazgo de la inteligencia artificial, un sector que ha concentrado importantes inversiones de capital durante los últimos años.

Anthropic fue fundada en 2021 por antiguos integrantes de OpenAI y ha ganado reconocimiento internacional gracias al desarrollo de Claude, una familia de modelos de inteligencia artificial utilizada en tareas de programación, análisis de información y procesamiento de documentos.

Su crecimiento también ha estado acompañado de importantes acuerdos comerciales y financieros. Entre sus principales respaldos se encuentran Amazon y Google, compañías tecnológicas que han comprometido inversiones multimillonarias y recursos de infraestructura para impulsar sus modelos.

La salida a bolsa llega en un momento de fuerte competencia con OpenAI, creadora de ChatGPT, que también ha explorado la posibilidad de ingresar a los mercados públicos.

Ambas empresas buscan ampliar su presencia en el sector empresarial y consolidar sus tecnologías frente a otros competidores.

Sin embargo, la operación todavía depende de la aprobación definitiva de los documentos de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), así como de las condiciones del mercado.

La compañía aclaró que las acciones no podrán comercializarse antes de que la declaración de registro entre en vigor.

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El debut de Anthropic será seguido de cerca por los inversionistas, pues permitirá conocer cuánto están dispuestos a pagar los mercados por una de las compañías que actualmente protagonizan la transformación de la industria tecnológica.