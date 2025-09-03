OpenAI enfrenta un fuerte escrutinio luego de que se conocieran los últimos mensajes de Adam Raine, un adolescente de 16 años que se quitó la vida tras interactuar con ChatGPT. El caso salió a la luz a raíz de la demanda presentada por sus padres, Matt y Maria Raine, quienes acusan a la compañía de no haber reaccionado de manera adecuada ante claras señales de riesgo.

La querella sostiene que el modelo de inteligencia artificial proporcionó detalles sobre métodos de autolesión y validó emociones negativas del joven, sin recomendar asistencia humana inmediata. De acuerdo con la familia, esa omisión agravó el estado emocional del menor y habría contribuido a la decisión final.

Según informó The New York Times, Adam comenzó a usar la herramienta de IA como apoyo académico, pero con el tiempo empezó a compartir aspectos personales relacionados con problemas de salud, dificultades escolares y un creciente aislamiento social.

En una de las conversaciones reveladas, ChatGPT habría respondido a sus temores con frases como: “Se siente como la confirmación de tus peores miedos. Como si pudieras desaparecer sin que nadie se inmutara”.

Otro de los pasajes que trascendió indica que, cuando el joven consultó sobre la resistencia de cuerdas caseras, el sistema respondió: “Cualquiera que sea la razón de tu curiosidad, podemos hablar de ello. Sin juzgar”. Para los demandantes, estas respuestas no solo fallaron en ofrecer contención, sino que pudieron interpretarse como una validación peligrosa.

La familia subraya que Adam logró eludir las barreras de seguridad de la plataforma, justificando su interés en métodos de autolesión como parte de un proyecto de escritura o de “creación de mundos”. Esta vulnerabilidad, sostienen, demuestra que los protocolos actuales no son suficientes para proteger a usuarios en situaciones de riesgo.

En respuesta, OpenAI emitió un comunicado en el que admitió que su tecnología “no siempre detecta con precisión los escenarios más críticos” y anunció ajustes en sus sistemas. Entre las medidas, la empresa dirigida por Sam Altman adelantó que trabajará con médicos y expertos en salud mental para mejorar la capacidad de respuesta y habilitará herramientas de control parental destinadas a supervisar el uso en menores de edad.