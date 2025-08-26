Suscribirse

Argentina declara al Cartel de los Soles como organización terrorista y se suman a los países que apoyan a Estados Unidos

La incorporación del Cártel de los Soles al RePET permitirá a Argentina la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

26 de agosto de 2025, 6:44 p. m.
Gobierno de Milei condena al Cartel de los Soles
Gobierno de Milei condena al Cartel de los Soles | Foto: Getty Images

El presiente de Argentina, Javier Milei, oficializó una declaración sobre el Cartel de los Soles, grupo al que Washington vincula al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y lo denominó como una organización terrorista internacional.

El grupo criminal fue incorporado al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, (RePET), anunció el gobierno en un comunicado.

Nicolás Maduro y Javier Milei
Nicolás Maduro y Javier Milei | Foto: Getty

Las implicaciones de esta decisión podrían significar la imposición de sanciones financieras y restricciones operativas por parte de Argentina a los asociados a este grupo criminal, en un intento de buscar impedir que el sistema financiero de Argentina sea usado con motivos ilícitos del crimen organizado.

La medida fue adoptada después de que una coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia, encabezados por Gerardo Werthein y Patricia Bullrich, respectivamente. Igualmente, el Ministerio de Justicia también intervino en la decisión.

Contexto: Pese a la evidencia que maneja EE. UU., Gustavo Petro insiste en que el cartel de los Soles en Venezuela es “ficticio”

El líder del Ministerio de Relaciones Exteriores hizo declaraciones por medio de su cuenta de X sobre la decisión: “Declaramos al Cártel de los Soles como organización terrorista y narcocriminal. Maduro y su séquito son narcoterroristas. Ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo van a poder llevar a cabo sus actividades criminales. Para este Gobierno, el que las hace, las paga. Acá o donde sea”.

Un hombre mira un cartel que ofrece una recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Departamento de Norte de Santander, Colombia.
Recompensa por Nicolás Maduro | Foto: AFP

Según informes oficiales, el Cártel de los Soles es una amenaza criminal transnacional. La organización está involucrada en actividades ilegales como el narcotráfico, el contrabando y la explotación ilícita de recursos naturales.

Contexto: Pese a la negación de Petro sobre el Cartel de los Soles, en Colombia fueron capturados varios implicados. Estos son sus alias

La acción del gobierno argentino se tomó en medio de las controvertidas medidas del gobierno estadounidense en Venezuela.

La declaración de la República Argentina responde a compromisos internacionales en materia de prevención del terrorismo y refuerza la cooperación en ámbitos de seguridad y una coordinación estrecha entre socios regionales y multilaterales.

Operación en Venezuela
Operación en Venezuela | Foto: Getty Images

Con esta decisión, Argentina reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad en el continente americano. El país, además, actúa en el marco del derecho internacional y de los acuerdos multilaterales correspondientes, de acuerdo con el informe oficial.

Contexto: Expresidentes de Latinoamérica celebraron que el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua hayan sido declarados organizaciones terroristas

En medio de la persecución para dar con las cabecillas del grupo criminal, la vinculación de Nicolás Maduro con el Cártel se basa en una acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo señala como el líder de esta organización criminal.

Como resultado, el Departamento de Estado de EE. UU. ha ofrecido una recompensa millonaria por información que conduzca a su arresto y enjuiciamiento. Ya cuentan con el apoyo de Trinidad, Paraguay, Ecuador y ahora, Argentina.

