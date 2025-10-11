Suscribirse

Ascienden a más de 40 los muertos por lluvias torrenciales en varios estados de México

Las víctimas mortales se han reportado en los estados centrales de Hidalgo, Puebla y Querétaro.

Redacción Mundo
12 de octubre de 2025, 2:42 a. m.
Lluvias torrenciales en México
Lluvias torrenciales en México | Foto: X/@GN_MEXICO_

El número de personas que ha fallecido en incidentes relacionados con las fuertes lluvias que azotan varios estados de México ha ascendido a 41, mientras que al menos otras 27 se hallan aún en paradero desconocido.

Las labores de rescate siguen en curso y cuentan, entre otros, con efectivos de Protección Civil y del Ejército desplegados en distintas zonas del país latinoamericano.

“La Guardia Nacional mantiene la fase de auxilio del Plan DN-III-E, en los estados de Hidalgo, Querétaro, La Puebla y Veracruz, debido a inundaciones y desbordamiento de ríos ocasionados por las lluvias torrenciales registradas en las últimas horas, derivadas de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla”, según informó la propia Guardia Nacional a través de la red social X.

Las víctimas mortales se han reportado en los estados centrales de Hidalgo (16 fallecidos), Puebla (9), Querétaro (1), y en el estado oriental de Veracruz (15).

Contexto: ¿Qué traerá La Niña al invierno estadounidense 2025-2026?, así impactará a millones de habitantes

En lo que a daños materiales respecta, según las cifras oficiales, en el estado de Veracruz son seis los municipios con mayores daños; en Puebla, se han identificado afectaciones en 37 municipios; en San Luis Potosí, en cinco localidades; en Querétaro, en siete municipios y en Hidalgo, en trece.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha mantenido a lo largo de este sábado encuentros virtuales “con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil”, así como con los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis de Potosí para evaluar los avances en las tareas de atención y “actualizar afectaciones y necesidades en cada municipio”.

Vecinos caminan frente a la estación de autobuses dañada tras las fuertes lluvias en Poza Rica, Veracruz, México, el sábado 11 de octubre de 2025. (Foto AP/Felix Marquez)
Vecinos caminan frente a la estación de autobuses dañada tras las fuertes lluvias en Poza Rica, Veracruz, México, el sábado 11 de octubre de 2025. (Foto AP/Felix Marquez) | Foto: AP

“Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que han perdido a algún familiar; a la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades”, manifestó la mandataria en un mensaje difundido a través de la misma plataforma.

Pese a la gravedad de la situación, desde la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno han notificado el restablecimiento del servicio eléctrico a un 75,24% (241.052 usuarios) y han confirmado que “continúan con las labores para restablecer el suministro” a los usuarios restantes (79.331).

*Con información de Europa Press.

