Asistente de la Casa Real Británica se disculpa por los comentarios “racistas” contra la activista Ngozi Fulani

- Foto: via REUTERS

Justamente a finales de noviembre, la Casa Real Británica informó sobre la dimisión de una asistente de reina consorte, Camilla Parker, luego de que esta mujer fuera el centro de una denuncia por comentarios racistas contra Ngozi Fulani, fundadora de la ONG Sistah Space.

Pues bien, luego de dos semanas de medios locales y el Palacio de Buckingham han informado que Lady Susan Hussey (Lady SH) se disculpó con la activista por sus insistentes comentarios sobre su procedencia y la de su familia realizados durante una recepción real a la que fue invitada por su labor contra del racismo y de la violencia doméstica en Reino Unido.

“Fulani, quien ha recibido injustamente el torrente de abusos más espantoso en las redes sociales y en otros lugares, ha aceptado esta disculpa y aprecia que no hubo mala intención”, agregó en un comunicado el Palacio de Buckingham, indicando que tras las disculpas de la asistente Real, la activista había aceptado el gesto de buena bondad.

En este sentido, la Casa Real británica ha resaltado que tanto Fulani como Lady Sussan buscan “paz”, así como “reconstruir sus vidas”, después de un “período intensamente angustioso para ambas”. De esta decisión también han sido informados el rey Carlos III y la reina consorte, Camila.

“Esperan que su ejemplo muestre que se puede encontrar un camino hacia la resolución con amabilidad, cooperación y la condena de la discriminación donde sea que se arraigue”, agregó en la misiva el Palacio de Buckingham.

No es la primera vez que la sombra del racismo sobrevuela la Casa Real británica más allá de su pasado colonial, ya que en una muy comentada entrevista a la televisión estadounidense de los duques de Sussex, Enrique y Megan, esta aseguraba a la presentadora Oprah Winfrey que le constaba que en el seno de la familia real preocupaba el hecho de que sus hijos no fueran lo suficientemente blancos.

La familia real sacudida por nuevo escándalo

Fulani se quejó del incidente en el que Lady SH insistió para preguntar la procedencia de la mujer, haciendo comentarios sobre su entendimiento, así como su nacionalidad y su lugar de procedencia “africano”, comentarios que desataron la furia de Fulani y al final, le costó el puesto a la asistente de los reyes.

“Nos tomamos este incidente muy en serio y hemos investigado de inmediato para establecer los detalles. La persona en cuestión desea expresar sus disculpas por el daño causado y ha dejado su cargo honorario con efecto inmediato. Los comentarios han sido inaceptables, y es correcto que esta persona se haya hecho a un lado de forma inmediata”, fueron las palabras del Palacio de Buckingham sobre lo sucedido.

“Sentimientos encontrados sobre la visita de ayer al Palacio de Buckingham. 10 minutos después de llegar, un miembro del personal, Lady SH, se me acercó y movió mi cabello para ver mi placa con mi nombre. La conversación a continuación tuvo lugar. El resto del evento es borroso”, fue lo que escribió Fulani desde su cuenta de Twitter, dejando también un documento en el que contó su parte de la historia.

“¿De dónde vienes? No, que ¿de qué parte de África vienes?, Pero ¿cuál es tu nacionalidad? No, ¿de dónde realmente vienes, de dónde viene tu gente?”, fueron algunas de las insistentes preguntas que le hizo Lady SH a Fulani, quien le respondió que ella tenía nacionalidad británica, que claramente tenía herencia africana pero no tenía ni idea de qué “parte de África” provenían sus antepasados, puesto que sus padres llegaron a Reino Unido en los años 50′s.

“Señora, soy de nacionalidad británica, mis padres vinieron aquí en los años 50 cuando…No, señora. Tengo herencia africana, ascendencia caribeña y nacionalidad británica”, fueron algunos de los comentarios que respondió la activista tras las preguntas de la asistente de la corona.

Incluso, Lady usó frases como “Ya veo que voy a tener que esforzarme para que me digas de dónde eres”, indicando que Fulani no “entendía” la pregunta que la mujer estaba haciendo, sin embargo, sus cuestionamientos ya habían sido respondidos al indicar hasta el viaje que hicieron sus padres y su misma nacionalidad.

*Con información de Europa Press.