Atención: expresidente de Perú Pedro Castillo es trasladado a centro de salud tras sufrir preinfarto

Informó que hoy acudí a cárcel Barbadillo para entrevista con mi defendido el Presidente Castillo Terrones a quien encontré con malestar y andar cansino, al preguntarle me refirió síntomas de Pre Infarto y que por ello exigía ser evacuado a nosocomio

El abogado del expresidente Castillo, Eduardo Pachas, pudo confirmar a SEMANA que el ex mandatario sufrió un preinfarto y por ese motivo fue trasladado a la sala de urgencias de un hospital cercano. “ Yo responsabilizo directamente al Tribunal Constitucional por no haber emitido la sentencia que le corresponde”, aseguró Pachas.

Según el defensor de Castillo, el presidente del tribunal se burla del expresidente al no dictar sentencia y rechaza que el fiscal Alcides Chinchay se ha burlado del expresidente al decir que él no ha hecho la acusación y lo hizo Uriel Terán en su pasado mandato, “el sicario jurídico es el, que hasta el día de hoy ha escondido el expediente”, aseguró.

“No solo estaba mal de salud, fueron a quitarle el sol, no podía ver el sol, le quitaron el teléfono y fue motivo de un habeas corpus, por tanto, el presidente Castillo ha sido torturado de diversas formas y ha aguantado” , agregó.

Fiscalía de Perú pide 34 años de prisión

Castillo ha defendido su inocencia. “Nunca me levanté en armas”, ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas.