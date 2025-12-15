Atlas Tracking PRO emerge como el encuestador más preciso en la vuelta presidencial de Chile

El domingo 14 de diciembre, Chile eligió a José Antonio Kast como su próximo presidente, tras una cómoda victoria en la segunda vuelta. El candidato se impuso con el 58,2 % de los votos, superando a la representante de la coalición oficialista, Jeannette Jara, quien obtuvo el 41,7 %.

Estos comicios, los primeros celebrados bajo la modalidad de voto obligatorio, registraron una alta participación histórica del 85,1 %. El margen final de la victoria fue de poco más de 16 puntos porcentuales.

Elecciones Chile: votantes del José Antonio Kast | Foto: AFP

En medio de una carrera que resultó más estrecha de lo anticipado por gran parte de las empresas, la encuestadora Atlas Tracking PRO se destacó por ofrecer el pronóstico más exacto.

Sus estimaciones finales para ambos candidatos coincidieron prácticamente con los resultados oficiales, logrando un margen de error promedio de apenas 0,2 puntos porcentuales, consolidándose como la firma más precisa de la contienda, por delante de encuestadoras como Criteria y Cadem.

Votos Clave

Según los datos de seguimiento de Atlas Tracking PRO, uno de los factores determinantes en la victoria de Kast fue la migración de los votantes del excandidato Franco Parisi.

Según los datos de seguimiento de Atlas Tracking PRO, la intención de voto de los electores de Parisi mostraba inicialmente una brecha de 63 puntos porcentuales a favor de Kast (81,4 % para Kast y 18,6 % para Jara) antes del período de silencio electoral.

Aunque esta brecha se estrechó hasta los 17 puntos porcentuales al día de la elección, el respaldo de este electorado fue crucial para la victoria.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast. | Foto: AFP

Ajuste del discurso de Jara

Atlas Tracking PRO detectó mejoras modestas y de corta duración en la intención de voto de Jara. Los debates presidenciales tuvieron un impacto marginal en la dinámica final de la segunda vuelta.

La candidata opositora utilizó estos espacios para ajustar su discurso en temas sensibles, como reconocer la dictadura en Venezuela y descartar la regularización de migrantes irregulares, pero estos movimientos no lograron revertir la consolidación final del voto de Kast.

La candidata Jara no pudo convencer a los votantes descontentos de que ella representaba un cambio real, ya que estaba demasiado vinculada al gobierno saliente de Boric. El sentimiento antigobierno se afianzó y se convirtió en el motivo impulsador que canalizó el voto hacia el candidato opositor, José Antonio Kast, llevándolo a la victoria.

Antonio Kast y Jeannette Jara | Foto: Getty Images

Presidente electo: José Antonio Kast

Kast se convertirá a partir del próximo 11 de marzo en el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años.

El presidente electo de Chile, el líder de extrema derecha José Antonio Kast, anunció el lunes que formará un gobierno de “unidad nacional” para enfrentar la inseguridad, una de las promesas que impulsó su arrollador triunfo en el balotaje.

Sin referirse a la deportación en masa de migrantes indocumentados, Kast convocó a un gobierno de unidad para enfrentar la inseguridad, entre otros asuntos que considera de preponderancia.