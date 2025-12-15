Suscribirse

Mundo

Atlas Tracking PRO emerge como el encuestador más preciso en la vuelta presidencial de Chile

La encuestadora Atlas Tracking PRO se corona como la más precisa al predecir el resultado de las elecciones con solo 0,2 puntos de error.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 7:39 p. m.
José Antonio Kast, presidente electo de Chile
José Antonio Kast, presidente electo de Chile. | Foto: Anadolu via AFP

El domingo 14 de diciembre, Chile eligió a José Antonio Kast como su próximo presidente, tras una cómoda victoria en la segunda vuelta. El candidato se impuso con el 58,2 % de los votos, superando a la representante de la coalición oficialista, Jeannette Jara, quien obtuvo el 41,7 %.

Estos comicios, los primeros celebrados bajo la modalidad de voto obligatorio, registraron una alta participación histórica del 85,1 %. El margen final de la victoria fue de poco más de 16 puntos porcentuales.

Elecciones Chile
Elecciones Chile: votantes del José Antonio Kast | Foto: AFP

En medio de una carrera que resultó más estrecha de lo anticipado por gran parte de las empresas, la encuestadora Atlas Tracking PRO se destacó por ofrecer el pronóstico más exacto.

Sus estimaciones finales para ambos candidatos coincidieron prácticamente con los resultados oficiales, logrando un margen de error promedio de apenas 0,2 puntos porcentuales, consolidándose como la firma más precisa de la contienda, por delante de encuestadoras como Criteria y Cadem.

Votos Clave

Según los datos de seguimiento de Atlas Tracking PRO, uno de los factores determinantes en la victoria de Kast fue la migración de los votantes del excandidato Franco Parisi.

Contexto: Ganó la derecha en Chile: tras el triunfo de José Antonio Kast, ¿cómo queda el panorama político en América Latina?

Según los datos de seguimiento de Atlas Tracking PRO, la intención de voto de los electores de Parisi mostraba inicialmente una brecha de 63 puntos porcentuales a favor de Kast (81,4 % para Kast y 18,6 % para Jara) antes del período de silencio electoral.

Aunque esta brecha se estrechó hasta los 17 puntos porcentuales al día de la elección, el respaldo de este electorado fue crucial para la victoria.

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, habla durante su mitin de cierre de campaña en Temuco, Chile, el 11 de diciembre de 2025.
El candidato presidencial chileno José Antonio Kast. | Foto: AFP

Ajuste del discurso de Jara

Atlas Tracking PRO detectó mejoras modestas y de corta duración en la intención de voto de Jara. Los debates presidenciales tuvieron un impacto marginal en la dinámica final de la segunda vuelta.

La candidata opositora utilizó estos espacios para ajustar su discurso en temas sensibles, como reconocer la dictadura en Venezuela y descartar la regularización de migrantes irregulares, pero estos movimientos no lograron revertir la consolidación final del voto de Kast.

Contexto: Cuando José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile, publicó una foto de Petro y se refirió a él

La candidata Jara no pudo convencer a los votantes descontentos de que ella representaba un cambio real, ya que estaba demasiado vinculada al gobierno saliente de Boric. El sentimiento antigobierno se afianzó y se convirtió en el motivo impulsador que canalizó el voto hacia el candidato opositor, José Antonio Kast, llevándolo a la victoria.

ED 2266
Antonio Kast y Jeannette Jara | Foto: Getty Images

Presidente electo: José Antonio Kast

Kast se convertirá a partir del próximo 11 de marzo en el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet hace 35 años.

Contexto: Inició la transición en Chile: Gabriel Boric y José Antonio Kast se reúnen en La Moneda junto a miembros de su equipo

El presidente electo de Chile, el líder de extrema derecha José Antonio Kast, anunció el lunes que formará un gobierno de “unidad nacional” para enfrentar la inseguridad, una de las promesas que impulsó su arrollador triunfo en el balotaje.

Sin referirse a la deportación en masa de migrantes indocumentados, Kast convocó a un gobierno de unidad para enfrentar la inseguridad, entre otros asuntos que considera de preponderancia.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Escándalo: Carlos Ramón González es sorprendido de rumba en Nicaragua, mientras sigue prófugo por el saqueo a la UNGRD

2. Tembló en Colombia: esto reportan desde el SGC

3. Atlético Nacional busca técnico y le aparece competencia a Reinaldo Rueda: dan candidato que interesa

4. “Abuelito, estoy bien”: dieron por muerta a una estudiante en la tragedia de Antioquia y su abuelo vivió 20 minutos de angustia

5. ¿Qué novedades del USCIS harán más fáciles los trámites migratorios en Estados Unidos?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChileEleccionesJosé Antonio Kast

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.