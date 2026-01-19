Avión militar aterrizó en México y levantó sospechas por llegada de tropas de EE. UU.: esto respondió Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que un avión militar estadounidense estuvo en territorio nacional para trasladar a funcionarios mexicanos a una capacitación, en momentos que Washington presiona para que soldados estadounidenses combatan a los cárteles.

Durante el fin de semana, legisladores de oposición cuestionaron la presencia de un avión Hércules C-130 en el aeropuerto de Toluca, una ciudad aledaña a la capital. Según la ley mexicana, el Senado debe autorizar el ingreso y tránsito de tropas extranjeras en el país.

“No venían tropas de Estados Unidos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación (...). No es algo excepcional sino que se había acordado”, dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matutina.

La mandataria explicó que “subieron servidores públicos” mexicanos al avión y fueron a Estados Unidos a capacitarse.

“¿Quién autoriza esto? La Secretaría de la Defensa Nacional”, añadió.

El senador Clemente Castañeda, del opositor Movimiento Ciudadano, pidió el domingo al gobierno explicar si la presencia del avión correspondía a una solicitud que hizo Sheinbaum el 17 de diciembre para que militares estadounidenses ingresaran al país a capacitar a sus pares mexicanos.

A principios de año el Senado pospuso la sesión en la que se decidiría la autorización.

“El Senado de la República no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional”, apuntó Castañeda.

Estados Unidos presiona a México para que frene el ingreso de drogas como el fentanilo a su territorio a través de la frontera compartida y el presidente Donald Trump incluso sugirió varias veces que el gobierno de Sheinbaum permita el ingreso de tropas estadounidenses para combatir a los cárteles de la droga.

El 8 de enero, Trump advirtió que iba a “iniciar ataques terrestres” contra los cárteles narcotraficantes de México, después de haber realizado ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

El regulador estadounidense de aviación alertó el viernes de “actividad militar” en el espacio aéreo cerca de México, Panamá, y ciudades sudamericanas como Bogotá y Guayaquil. También incluyó zonas oceánicas de Mazatlán y el espacio del Pacífico oriental.

El presidente Donald Trump aseguró en distintas ocasiones que se está coordinando apoyo militar para combatir a los narcos en México. Foto: AP

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México aclaró que se trata de una notificación de carácter preventivo para reforzar el cuidado de las operaciones aéreas en algunas regiones y que no existe afectación para la aviación civil, ni cambio en las condiciones de operación en el espacio aéreo nacional.

