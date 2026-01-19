MUNDO

Avión militar aterrizó en México y levantó sospechas por llegada de tropas de EE. UU.: esto respondió Claudia Sheinbaum

Se trata de un avión Hércules C-130 en el aeropuerto de Toluca.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
19 de enero de 2026, 11:48 p. m.
Claudia Sheinbaum y Donald Trump
Claudia Sheinbaum y Donald Trump Foto: Getty Images

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que un avión militar estadounidense estuvo en territorio nacional para trasladar a funcionarios mexicanos a una capacitación, en momentos que Washington presiona para que soldados estadounidenses combatan a los cárteles.

Durante el fin de semana, legisladores de oposición cuestionaron la presencia de un avión Hércules C-130 en el aeropuerto de Toluca, una ciudad aledaña a la capital. Según la ley mexicana, el Senado debe autorizar el ingreso y tránsito de tropas extranjeras en el país.

“No venían tropas de Estados Unidos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación (...). No es algo excepcional sino que se había acordado”, dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matutina.

La mandataria explicó que “subieron servidores públicos” mexicanos al avión y fueron a Estados Unidos a capacitarse.

Noticias Estados Unidos

¿Qué pasará con atención médica para los migrantes en California? Según Trump, el estado le debe $1.000 millones de dólares al gobierno

Mundo

Envían a Marco Rubio la lista de presos políticos venezolanos que aún se encuentran detenidos a pesar de anuncios por parte del régimen

Noticias Estados Unidos

Choque masivo de más de 100 vehículos paraliza una autopista en Michigan por nieve y hielo; hay imágenes y videos del incidente

Mundo

Comando de EE. UU. y Canadá confirma que aviones militares llegarán “pronto” a Groenlandia

Mundo

Diosdado Cabello rompe el silencio sobre liberación de presos políticos en Venezuela y dio detalles del proceso

Mundo

Rusia sorprendió con nueva postura sobre Delcy Rodríguez y dio detalles del plan que tiene con Venezuela

Noticias Estados Unidos

Legado de Martin Luther King y por qué es tan importante: así se conmemora la memoria del Nobel de Paz

Mundo

Claudia Sheinbaum dijo que mantuvo “una muy buena conversación” con Donald Trump tras las advertencias de los últimos días

Mundo

Lula da Silva y Claudia Sheinbaum reiteran su compromiso de cooperación para impulsar la paz en Venezuela

Mundo

“He propuesto enviar tropas”: Donald Trump habló sobre México y Claudia Sheinbaum le respondió en vivo

“¿Quién autoriza esto? La Secretaría de la Defensa Nacional”, añadió.

El senador Clemente Castañeda, del opositor Movimiento Ciudadano, pidió el domingo al gobierno explicar si la presencia del avión correspondía a una solicitud que hizo Sheinbaum el 17 de diciembre para que militares estadounidenses ingresaran al país a capacitar a sus pares mexicanos.

“He propuesto enviar tropas”: Donald Trump habló sobre México y Claudia Sheinbaum le respondió en vivo

A principios de año el Senado pospuso la sesión en la que se decidiría la autorización.

“El Senado de la República no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional”, apuntó Castañeda.

Estados Unidos presiona a México para que frene el ingreso de drogas como el fentanilo a su territorio a través de la frontera compartida y el presidente Donald Trump incluso sugirió varias veces que el gobierno de Sheinbaum permita el ingreso de tropas estadounidenses para combatir a los cárteles de la droga.

El 8 de enero, Trump advirtió que iba a “iniciar ataques terrestres” contra los cárteles narcotraficantes de México, después de haber realizado ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

El regulador estadounidense de aviación alertó el viernes de “actividad militar” en el espacio aéreo cerca de México, Panamá, y ciudades sudamericanas como Bogotá y Guayaquil. También incluyó zonas oceánicas de Mazatlán y el espacio del Pacífico oriental.

El avanze de las tropas talibanes se dio luego de que Estados Unidos emprezara el retiro gradual de sus tropas de Afganistán, luego de una intervención de más de 20 años
El presidente Donald Trump aseguró en distintas ocasiones que se está coordinando apoyo militar para combatir a los narcos en México. Foto: AP

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México aclaró que se trata de una notificación de carácter preventivo para reforzar el cuidado de las operaciones aéreas en algunas regiones y que no existe afectación para la aviación civil, ni cambio en las condiciones de operación en el espacio aéreo nacional.

Con información de AFP*

Más de Mundo

Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Avión militar aterrizó en México y levantó sospechas por llegada de tropas de EE. UU.: esto respondió Claudia Sheinbaum

x

¿Qué pasará con atención médica para los migrantes en California? Según Trump, el estado le debe $1.000 millones de dólares al gobierno

Familiares de presos políticos se reúnen en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para pedir su liberación, el martes 13 de enero de 2026.

Envían a Marco Rubio la lista de presos políticos venezolanos que aún se encuentran detenidos a pesar de anuncios por parte del régimen

x

Choque masivo de más de 100 vehículos paraliza una autopista en Michigan por nieve y hielo; hay imágenes y videos del incidente

Groenlandia se encuentra bajo tensión por una posible invasión de EE.UU.

Comando de EE. UU. y Canadá confirma que aviones militares llegarán “pronto” a Groenlandia

Diosdado Cabello habla de liberaciones en Venezuela

Diosdado Cabello rompe el silencio sobre liberación de presos políticos en Venezuela y dio detalles del proceso

Vladimir Putin, Delcy Rodríguez y Donald Trump

Rusia sorprendió con nueva postura sobre Delcy Rodríguez y dio detalles del plan que tiene con Venezuela

19 de enero de 2026, día de MLK Jr.

Legado de Martin Luther King y por qué es tan importante: así se conmemora la memoria del Nobel de Paz

EE.UU.

Estados Unidos confirma que conservará durante más de 70 años los registros de estas personas; no podrán regresar al país

Imágenes del choque de trenes en España.

Niña sobrevive al accidente de trenes en España, pero perdió a sus padres, su hermano y su primo. Así es la desgarradora historia

Noticias Destacadas