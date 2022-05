Bajo el sol, sin agua y aislados, el cruel castigo de un profesor a sus estudiantes en Argentina

Las redes sociales se convirtieron en canales habituales a través de los cuales la ciudadanía, de diferentes países, pone de manifiesto hechos irregulares de las autoridades, y eleva denuncias de las situaciones que generan indignación, visibilizando a los responsables.

Precisamente, las redes sociales, más precisamente la plataforma Twitter, se convirtió recientemente en el escenario a través del cual se conoció la denuncia elevada por un grupo de padres de familia y estudiantes de un colegio en Argentina, donde un profesor excedió sus competencias y su poder para, en un evidente abuso de autoridad, castigar a un grupo de estudiantes, debido a la desaparición de un objeto o material de su clase.

El castigo, denunciado a través de las redes sociales, consistió en impedir la salida de los estudiantes de un curso del colegio Eragia, en la provincia de Corrientes, Argentina, reteniéndolos al interior de las instalaciones durante cerca de tres horas, en las que les obligó a permanecer parados a la intemperie durante el tiempo en que el sol ‘pega más duro’, con su uniforme completo, incluidos sus abrigos (pese al calor inclemente), evitando a su vez acceder a líquidos y sin permitirles ir al baño o consumir algún alimento (pese a ser el tiempo del almuerzo).

Según la denuncia, el docente señalado, además de lo anterior, privó a los estudiantes de la posibilidad de comunicarse con sus padres para, por lo menos, informar el motivo de su tardanza, despojándolos de sus celulares, y además agrediéndolos verbalmente, amenazando con que, de no cumplir con el castigo impuesto, se verían expuestos a un castigo aún más riguroso.

Según la denuncia, más allá de lo autoritario del profesor en contra de un grupo de estudiantes, quizás algunos de ellos menores de edad, lo grave de la situación es que la rectoría del plantel conoció en su momento de la irregularidad y no tomó cartas en el asunto para impedir la práctica incorrecta en la institución, convirtiéndose en cómplice.

De acuerdo con lo expuesto en las redes sociales, la situación originada en la escuela despertó incluso que algunos de los estudiantes entrasen en ataques de pánico, llevando a que algunas de las estudiantes presentes se desmayaran y tuvieran que ser auxiliadas por otros de los allí castigados.

Según reza en la denuncia que circuló a través de las redes sociales, fechando el incidente en el pasado viernes 20 de mayo, se advierte que el profesor también impidió a una de las alumnas, pese a que ella lo advirtió la necesidad de ello, la ingesta de un medicamento.

Sobre el particular, la denuncia señala que el profesor respondió de forma muy grosera a la estudiante e incluso, en la descripción de lo acaecido, se cita la frase “a mí qué me importa, vos te podés morir si querés y a mí no me importa hasta que aparezca la piedra”, como la reacción del maestro.

Según se puede leer en la denuncia, el maestro también impidió que algunos de los estudiantes allí castigados pudiesen ir a sus casas, incluso contrariando la autoridad de los padres de familia, quienes en algunos casos, ante la imposibilidad de comunicarse con sus hijos (en tanto los celulares habían sido confiscados), y en vista de que ellos tampoco regresaban a casa, decidieron acudir personalmente a la institución, siendo precisamente ellos el canal por medio del cual se enteraron los demás padres de familia sobre lo ocurrido.

Hoy en la escuela ERAGIA un profesor retuvo desde las 11 hs a las 14:30 a un grupo de alumnos parados bajo el sol, sin poder tomar agua, sacarse los abrigos, sin almorzar ni ir al baño; prohibiendole totalmente que se sienten o apoyen porque "así iban a aprender", porque+ — ailin (@ailinmorales_) May 20, 2022

¿Hasta qué punto llegó el castigo? | De las aulas a los tribunales

Dentro de las irregularidades denunciadas a través de las redes sociales, también se menciona, a través de un usuario identificado como Ailin Morales, que una de las estudiantes objeto del castigo es madre de familia ,y en ese caso, el docente también la privó de su derecho de amamantar a su hijo, pese a que personas cercanas a ella llevaron al bebé hasta el lugar.

Sobre el particular, el docente advirtió que el bebé no podría ingresar ni la mujer podría amamantar, extendiendo la amenaza a la persona que llevó al bebé, a quien le advirtió que si entraba al recinto, quedaría expuesta a tener que también quedarse ‘castigada’.

Incluso, como parte del castigo mencionado, el profesor les impidió a los estudiantes ‘castigados’ el acceso a agua, pese a que algunos de ellos portaban botilitos o recipientes con ella.

Tras lo acaecido, según denuncia la misma usuaria de Twitter, varios de los afectados acudieron a expertos legales para interponer una denuncia formal contra el profesor, haciendo a su vez un llamado para que otros de los estudiantes que fueron castigados también puedan adherir a la denuncia que aboga porque el docente de las prácticas retrógradas pueda ser investigado y sancionado por su abuso de autoridad.

En medio de las reacciones a la denuncia, se mencionó como presunto responsable del abuso de autoridad a un hombre identificado como Cristian Pletsch, e incluso uno de los usuarios que intervino en el hilo de la denuncia propuso que el señalado profesor pudiese ser investigado por la conducta ilegal de “privación ilegítima de la libertad”.