Bill Gates involucra a Elon Musk en la muerte de los niños más pobres del mundo

“La filantropía extrema de los Gates ha sido polémica desde el principio. Incluso algunos de los beneficiarios de la fundación critican que tenga demasiado poder. Las decisiones de Gates, tanto como donante como como inversor, han influido en todo, desde qué vacunas se producen hasta qué cultivos se siembran. “Una crítica válida que me hacen algunas personas es: ‘Oye, no te elegimos. No votamos por ti. Tienes todo este dinero. Nos das a las personas en países pobres, pero no consultaste’”, dice Gates. “Eso es 100 % justo. Simplemente digo: ‘Sí, tienen razón. Esto no es justo. Nadie debería tener ese tipo de riqueza’”, agregó The New York Times.