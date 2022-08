Cámara de Representantes de Estados Unidos respaldó las energías renovables

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, se comprometió a aprobar este viernes 12 de agosto una ley que transforme el presupuesto contra la lucha del cambio climático.

Esta iniciativa llega al legislativo, luego de 34 años, luego de que se explicara sobre los peligros del calentamiento global, donde se han presentado 308 desastres climáticos en el país, costándole al país miles de millones de dólares.

Este proyecto de ley es impulsado por los demócratas y también pretende buscar incentivos para acelerar la expansión de energías limpias, como la eólica y solar, dejando atrás el petróleo, el carbón y el gas.

Cabe mencionar que el país norteamericano es uno de los que más ha lanzado gases que han atrapado el calos y quemado combustibles. Sin embargo, los casi 375.000 millones de dólares, están pensados para bajar el costo de las energías renovables.

Asimismo, la ley podría ayudar a reducir las emisiones de carbono en dos quintas partes para el 2030 y esperan recortar las emisiones generadas por la electricidad hasta un 80%.

Además, esta iniciativa tiene como fin que otras naciones como China y la India hagan lo mismo, ya que son los otros dos países que más generan emisiones de carbono.

Por su parte, Lea Stokes, profesora de políticas ambientales de la Universidad de California esta ley podría traer grandes inversiones en el sector privado.

Finalmente, este proyecto promueve las tecnologías vitales como el almacenamiento de baterías. La producción de energías limpias, así como créditos fiscales para que los vehículos eléctricos sean más baratos, ayudando a las personas con bajos recursos a modernizar sus fuentes de energía.

Varias ciudades de Estados Unidos se encuentran inundadas por lluvias

No para de llover en Estados Unidos. Ya no solo sufren las ciudades y estados del centro del país; hasta la capital, Washington D. C., padece las consecuencias.

Torrenciales aguaceros inundaron calles, estaciones del metro y el aeropuerto sufrió retrasos en los vuelos, generando caos en la urbe estadounidense. Según habitantes, esto nunca se había visto y es un fenómeno totalmente nuevo para ellos. “En cinco años y medio que he estado aquí, esto es lo peor que he visto, nunca lo hemos tenido, no podemos ni salir del vecindario” dijo Justin Heckelman al medio de comunicación Univisión.

Las imágenes del agua en varios sectores de la capital le dan la vuelta al mundo, cada vez denotando los efectos del cambio climático en el planeta.

Por su parte, en el estado de Kentucky la cifra de muertos por las inundaciones llegó a 37, mientras las lluvias complican las operaciones de limpieza, búsqueda y rescate, y el posible clima severo amenaza con provocar más daños.

“Estamos terminando el día con más noticias devastadoras en el este de Kentucky. Podemos confirmar que la cifra de muertos se ha elevado a 37, con muchos todavía desaparecidos”, escribió en Twitter el gobernador del estado, Andy Beshear. “Recemos por esas familias y unámonos para rodear con nuestros brazos a nuestros amigos de Kentucky”, añadió.

Beshear aseguró que se espera que el número de muertos siga aumentando a medida que los equipos de búsqueda y rescate se desplieguen por las zonas inundadas y recuperen más cadáveres.

Algunas zonas del este de Kentucky acumularon más de 20 centímetros de lluvia en un período de 24 horas, lo que provocó inundaciones repentinas. El nivel de agua de la bifurcación norte del río Kentucky en Whitesburg subió hasta los seis metros en cuestión de horas, muy por encima de su récord anterior (4,5 metros).

Finalmente, Joe Biden prometió reconstruir las vidas de los damnificados, un mensaje de optimismo que espera transmitir a un Estados Unidos dividido cuando faltan tres meses para las cruciales elecciones de mitad de mandato.

“Todos tienen la obligación de ayudar”, dijo Biden, y aseguró que el gobierno federal, el estatal, el del condado y el de la ciudad, se quedarán en el lugar “hasta que todos regresen a donde estaban”.

*Con información de AP y AFP.