Camilla Fabri, esposa de Álex Saab, sale definitivamente del gobierno de Delcy Rodríguez

La esposa del empresario colombiano acusado de ser testaferro del depuesto Nicolás Maduro salió definitivamente del gobierno interino de Venezuela, tras el anuncio este martes 24 de marzo de un nuevo encargado de un programa migratorio que dirigía.

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La Asamblea Nacional anunció la designación de Mervin Maldonado como jefe de la llamada Gran Misión Vuelta a la Patria, en lugar de Camilla Fabri.

Fabri, de origen italiano, ya antes fue cesada como viceministra en Relaciones Exteriores. Su esposo, Álex Saab, también integró el gabinete de Maduro después de volver al país en 2023 en un canje de prisioneros con Estados Unidos, donde enfrentó un juicio por lavado de dinero.

Camila Fabri es investigada en Italia por presunto lavado de dinero. Foto: Getty Images / Corresponsal

La presidenta encargada Delcy Rodríguez lo destituyó como ministro de Industrias el 16 de enero. Rodríguez asumió el poder a la caída de Maduro, capturado en una incursión militar de Estados Unidos el 3 de enero.

El empresario también salió del ente responsable de la captación de inversiones internacionales. No ha sido en visto en público desde entonces.

Saab se vinculó con el Gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013) y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Era el encargado de las importaciones para el programa social de venta subsidiada de alimentos conocido como Clap, salpicado por denuncias de corrupción.

Álex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional. Foto: Anadolu via Getty Images

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en 2021. Venezuela lo calificó de “secuestro”, mientras lo defendía como un “héroe” que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

Los cambios en el gabinete se producen en medio de las presiones de Washington tras la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, a principios de este año.

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Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró “prisionero de guerra”.

Desde que asumiera como presidenta encargada, Delcy Rodríguez ha cambiado una docena de ministros. En paralelo al titular de Defensa, Vladimir Padrino, han salido quienes hasta hace una semana ejercían como ministros de Educación Universitaria, Cultura, Trabajo, Transporte, Energía Eléctrica, y Vivienda.

Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino. Foto: AFP

El lugar de Padrino ya lo ocupa el mayor general Gustavo González López, militar con larga experiencia en el servicio de Inteligencia que había sido sancionado por Estados Unidos en 2014, ahora hombre de máxima confianza de Rodríguez, pero también muy cercano al ministro del Interior, Diosdado Cabello, uno de los últimos del círculo de Maduro aún en pie.