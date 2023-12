Camilla Fabri habla atacada en llanto de la ausencia de Álex Saab y su pedido de libertad: “Los recuerdos me duelen”

El mensaje publicado en vídeo hace algunos días manifestaba lo doloroso de la situación para la época. “Para nosotros es muy doloroso pensar que esta Navidad no pueda estar con nosotros. Ni siquiera lo quiero imaginar. No lo quiero imaginar, ni para mí, ni para sus hijas, ni para sus hijos. El año pasado, el 24, lo pasamos en silencio. No logramos decir ni una palabra ni compartir entre nosotros porque sentíamos esta ausencia todo el tiempo”, contó.