Canadá: liberan bajo fianza a otra adolescente acusada de matar, en grupo, a un hombre

La familia de la víctima ha criticado que no se conozca la identidad de las presuntas homicidas, debido a la restricción de la Ley de Justicia Criminal Juvenil de Canadá.

El pasado martes las autoridades canadienses notificaron del caso de otra adolescente liberada, de las ocho mujeres –entre los 13 y 16 años– acusadas de haber matado a un hombre en las calles de Toronto.

La niña, que era representada por la abogada defensora Anne Marie Morphew, es la cuarta del grupo en recibir una fianza en el caso que ha conmocionado a la sociedad canadiense.

Los habitantes de la ciudad de Toronto, la más poblada del país y donde sucedieron los hechos, aún se preguntan cómo un crimen tan cruel pudo haber sido cometido por gente tan joven. - Foto: Getty Images

¿Cómo fue el crimen?

Los hechos sucedieron el pasado mes de diciembre. Fueron en total ocho las mujeres adolescentes, entre los 13 y los 16 años, que habrían apuñalado a un hombre en una plaza cerca de la estación de tren principal, de la ciudad de Toronto, en la madrugada.

Del grupo de ocho jóvenes, tres tienen 13 años, tres de ellas tienen 14 y dos, 16. Los habitantes de la ciudad de Toronto, la más poblada del país y donde sucedieron los hechos, aún se preguntan cómo un crimen tan cruel pudo haber sido cometido por gente tan joven.

El hombre habría sido atacado por este grupo de adolescentes tras intentar impedir que las jóvenes le robaran una botella de licor a otra persona que se encontraba con él.

De acuerdo con el reporte de la Policía, los transeúntes habrían llamado a las autoridades ante el impactante hecho, porque las jóvenes habrían estado momentos antes acosando a mucha gente que se encontraba en el lugar.

Las jóvenes que han salido bajo fianza tienen la prohibición expresa de utilizar teléfono celular. - Foto: FCV.

La Policía identifica el ataque como un “ataque en enjambre”, considerando que fueron ocho las personas que cometieron simultáneamente el hecho.

Inicialmente, las adolescentes habían sido arrestadas tras indagar con varios testigos que se encontraban en el lugar. Las armas que fueron utilizadas en el ataque fueron encontradas en el sitio.

Identidad desconocida

La familia del hombre que perdió la vida ha levantado su voz de protesta porque de las ocho jóvenes imputadas no se conoce la identidad de ninguna, debido a las restricciones que impone la Ley de Justicia Criminal Juvenil de Canadá.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, la familia manifestó –en un comunicado– que era imposible protegerse de quien llevó a cabo el crimen, si no era posible conocer quiénes eran: “¿Cómo protege la ley al público si no sabemos quiénes son estos perpetradores y por qué son puestos en libertad bajo fianza?”, dijo la familia de Lee en un comunicado.

La familia de Lee, además, se ha opuesto rotundamente a que las jóvenes, presuntamente criminales, tengan la oportunidad de una fianza: “Para delitos graves, estas perpetradoras no deberían tener ningún derecho a la privacidad o fianza”.

Todas las jóvenes están enfrentado el cargo de asesinato en segundo grado; de acuerdo con las autoridades, todas habrían jugado un papel en el momento de los hechos al apuñelar al hombre. - Foto: Foto Gettyimages

La identidad del hombre fue dada semanas después de lo sucedido, el pasado martes 10 de enero. El nombre de la víctima era Ken Lee y tenía 59 años.

Todas las jóvenes están enfrentado el cargo de asesinato en segundo grado. De acuerdo con las autoridades, todas habrían jugado un papel en el momento de los hechos. “Las ocho estaban juntas. Las ocho estaban involucradas”, dijo hace unas semanas Terry Browne, de la Policía canadiense, a CBC Canadá.

“No diré qué hizo cada una individualmente, pero las ocho estaban juntas y participando en este evento, lo cual es inquietante”, aseguró Browne.

Condiciones

De acuerdo con CBC Canadá, las siguientes son las condiciones que las adolescentes –que han salido bajo fianza– tienen que cumplir.

La menor debe permanecer en su casa.

No puede tener teléfono celular.

No puede usar internet, excepto para fines escolares, reuniones con abogados, citas médicas o asesoramiento.

No puede tener acceso a armas.

No debe comunicarse con sus coacusados.

No puede salir de la provincia de Ontario.

En las audiencias que se han desarrollado en el mes de enero, se han programado fechas para que cada una de los acusadas tenga su propio día en la corte y pueda buscar la libertad bajo fianza.