Caos en red ferroviaria de Madrid por la huelga de maquinistas: recomiendan usar otras alternativas de transporte

Renfe, el principal gestor de redes de cercanías en España, advirtió que el servicio ferroviario se verá “muy afectado” por la huelga convocada por el sindicato de maquinistas (Semaf) para este martes, 10 de noviembre.

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“Se prevén demoras y disponibilidad muy limitada para realizar reubicaciones”, ha subrayado Renfe en sus redes sociales.

La empresa ferroviaria, que ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para todos los trenes, recomienda a los viajeros que utilicen otras alternativas de transporte.

🔴 𝗥𝗘𝗡𝗙𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔: 𝗛𝗨𝗘𝗟𝗚𝗔 𝟭𝟬 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗩𝗜𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 Mañana, 10 de noviembre, el servicio ferroviario se verá muy afectado por la huelga convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), con demoras y disponibilidad muy limitada de plazas para reubicaciones. ⚠️ Recomendamos buscar medios alternativos y evitar desplazamientos no imprescindibles. 🔄 Cambios y anulaciones sin coste. — Renfe (@Renfe) November 9, 2026

De momento, en Cataluña, el servicio de trenes de Rodalies ha avisado a primera hora de este martes de que no se están cumpliendo los servicios mínimos programados.

En la Comunidad de Madrid, las líneas C-3, C-4 y C-5 de Cercanías no están circulando con motivo de la huelga convocada por el Semaf.

También se han visto afectadas las líneas C-1, C-2, C-7, C-8 y C-10 en las que, “excepcionalmente, circula algún tren puntual”, tal y como han explicado desde Renfe en un mensaje publicado en la red social ‘X’.

Desde Cercanías Madrid también han expresado que estas afectaciones al servicio se deben “al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos”.

Transporte de Madrid Huelga Renfe cercanías Estación puerta del sur 6:15 https://t.co/6BYvR3GvUK — jose maria (@josemaria149233) November 10, 2026

Ante esta situación, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha informado de que mantendrá activados todos los recursos disponibles para atender las posibles incidencias que puedan producirse en el conjunto de la red de transporte público como consecuencia de una mayor concentración de viajeros en determinados servicios y puntos de la red.

El dispositivo se desarrollará de manera coordinada con los operadores gestionados por el Consorcio, Metro de Madrid, EMT y autobuses interurbanos, con el objetivo de responder a posibles incrementos puntuales de demanda y evitar problemas derivados de la acumulación de usuarios en determinadas líneas, estaciones o intercambiadores, dijo el gobierno local.

Asimismo, el CRTM, a través del Centro de Gestión del Transporte Público (CITRAM), realizará un seguimiento permanente de la evolución del servicio de Cercanías y de su posible impacto sobre el resto de los modos de transporte, coordinando los recursos disponibles y adaptando el dispositivo a las necesidades que puedan surgir a lo largo de la jornada.

Estación de Cercanías Renfe de Parla (Madrid) Estas son las consecuencias de dejar entrar a más de un millón de inmigrantes al año. https://t.co/gNyk7ncTSa — Roberto Lainez (@RobertoLai74153) November 9, 2026

En cualquier caso, se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, valorar medios de transporte alternativos a Cercanías y consultar la información actualizada de los distintos servicios antes de iniciar el viaje.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado para este martes, 10 de noviembre, una huelga de 24 horas en el Grupo Renfe con el fin de alcanzar las reivindicaciones" del colectivo de conducción.

Junto a la huelga de este martes, los maquinistas han convocado también paros el próximo jueves, 12 de noviembre.

HUELGA DE MAQUINISTAS DE RENFE. Esto si es una Huelga contra el Gobierno de Sánchez, como debe ser. Es una Huelga contra 8 Años de Gobierno Socialistas por la falta de inversión, Mantenimiento y abandonoen de las infraestructuras Ferroviarias que ha costado la vida a 3 Maquinistas y 116 pasajeros en Terribles Accidentes. Una Huelga que ha Colocado al AVE Español en el más Accidentado del Mundo. La Huelga General del 11N, es una mierda política que ha Organizado el Gobierno Corrupto en Complicidad con los Sindicatos que subvenciona contra la Oposición, Algo Inedito y Surrealista en el mundo. — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) November 10, 2026

Entre medias, mañana miércoles, se celebrará la huelga general de 24 horas convocada por CCOO, UGT y otros sindicatos.