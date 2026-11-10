MUNDO

Caos en red ferroviaria de Madrid por la huelga de maquinistas: recomiendan usar otras alternativas de transporte

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios convocó para este martes, 10 de noviembre, una huelga de 24 horas.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
10 de noviembre de 2026 a las 6:57 a. m.
Imágenes de Renfe en Bilbao, Madrid y Barcelona cerradas y sin servicio por la huelga de maquinistas.
Imágenes de Renfe en Bilbao, Madrid y Barcelona cerradas y sin servicio por la huelga de maquinistas. Foto: X/@RobertoLai74153

Renfe, el principal gestor de redes de cercanías en España, advirtió que el servicio ferroviario se verá “muy afectado” por la huelga convocada por el sindicato de maquinistas (Semaf) para este martes, 10 de noviembre.

Accidente tren España
Trabajador que autorizó el avance del tren accidentado en España se niega a declarar a las autoridades

“Se prevén demoras y disponibilidad muy limitada para realizar reubicaciones”, ha subrayado Renfe en sus redes sociales.

La empresa ferroviaria, que ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para todos los trenes, recomienda a los viajeros que utilicen otras alternativas de transporte.

De momento, en Cataluña, el servicio de trenes de Rodalies ha avisado a primera hora de este martes de que no se están cumpliendo los servicios mínimos programados.

En la Comunidad de Madrid, las líneas C-3, C-4 y C-5 de Cercanías no están circulando con motivo de la huelga convocada por el Semaf.

También se han visto afectadas las líneas C-1, C-2, C-7, C-8 y C-10 en las que, “excepcionalmente, circula algún tren puntual”, tal y como han explicado desde Renfe en un mensaje publicado en la red social ‘X’.

Desde Cercanías Madrid también han expresado que estas afectaciones al servicio se deben “al incumplimiento de los servicios mínimos establecidos”.

Ante esta situación, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha informado de que mantendrá activados todos los recursos disponibles para atender las posibles incidencias que puedan producirse en el conjunto de la red de transporte público como consecuencia de una mayor concentración de viajeros en determinados servicios y puntos de la red.

El dispositivo se desarrollará de manera coordinada con los operadores gestionados por el Consorcio, Metro de Madrid, EMT y autobuses interurbanos, con el objetivo de responder a posibles incrementos puntuales de demanda y evitar problemas derivados de la acumulación de usuarios en determinadas líneas, estaciones o intercambiadores, dijo el gobierno local.

Asimismo, el CRTM, a través del Centro de Gestión del Transporte Público (CITRAM), realizará un seguimiento permanente de la evolución del servicio de Cercanías y de su posible impacto sobre el resto de los modos de transporte, coordinando los recursos disponibles y adaptando el dispositivo a las necesidades que puedan surgir a lo largo de la jornada.

En cualquier caso, se recomienda a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación, valorar medios de transporte alternativos a Cercanías y consultar la información actualizada de los distintos servicios antes de iniciar el viaje.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado para este martes, 10 de noviembre, una huelga de 24 horas en el Grupo Renfe con el fin de alcanzar las reivindicaciones" del colectivo de conducción.

Junto a la huelga de este martes, los maquinistas han convocado también paros el próximo jueves, 12 de noviembre.

Entre medias, mañana miércoles, se celebrará la huelga general de 24 horas convocada por CCOO, UGT y otros sindicatos.