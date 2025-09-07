Carlo Actutis es el primer santo “influencer”. Lo acaba de canonizar el papa León XIV

Este domingo 7 de septiembre, la plaza de San Pedro en el Vaticano fue escenario de una multitudinaria celebración: la canonización de Carlo Acutis, el primer santo de la generación milénial. El joven italiano, fallecido en 2006 a los 15 años, es recordado como el “influencer de Dios” por haber llevado la fe católica al mundo digital.

En la misa solemne, el papa León XIV lo proclamó oficialmente santo, reconociendo la labor que en vida le valió el apodo de “ciberapóstol”, por su dedicación a evangelizar a través de internet.

Una monja revisa su teléfono mientras un retrato del fallecido adolescente italiano Carlo Acutis se proyecta sobre la fachada de la Basílica de San Pedro al fondo, antes de una misa solemne y la canonización de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 7 de septiembre de 2025. (Foto por Filippo MONTEFORTE / AFP) | Foto: AFP

En la ceremonia, el pontífice también canonizó a otro italiano fallecido muy joven, el estudiante Pier Giorgio Frassati (1901-1925), apasionado del alpinismo, conocido por su compromiso social y espiritual.

Según el papa peruanoestadounidense el ejemplo de ambos es “una invitación dirigida a todos nosotros, especialmente a los jóvenes, a no desperdiciar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y convertirla en una obra maestra”.

Bajo un sol radiante y un importante dispositivo de seguridad, cerca de 80.000 personas, según el Vaticano, muchos de ellos jóvenes, se reunieron la plaza llevando banderas de su país o imágenes con la efigie de Acutis.

Fieles congregados durante una misa solemne y la canonización de los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 7 de septiembre de 2025. (Foto por Filippo MONTEFORTE / AFP) | Foto: AFP

“¡Me alegra ver a tantos jóvenes!” dijo el papa León XIV, pocos minutos antes del inicio de la ceremonia.

La canonización de Acutis, fallecido de leucemia en 2006, debía realizarse el 27 de abril, pero se aplazó por la muerte del papa Francisco.

Acutis era muy talentoso en informática y creó una exposición digital sobre los milagros eucarísticos.

“Carlo Acutis fue un ejemplo para mí, porque supo combinar su vida cotidiana —la escuela, el fútbol y su pasión por la informática— con una fe inquebrantable”, dijo a la AFP Filippo Bellaviti, de 17 años, originario de Vignate, cerca de Milán.

Nacido en Londres en 1991 en el seno de una familia italiana acomodada y poco practicante, Acutis creció en Milán y mostró desde muy temprana edad mucho fervor religioso.

Fue beatificado en 2020 y el Vaticano le atribuye dos milagros que lo calificaron para ser canonizado: la curación de un niño brasileño con una rara malformación del páncreas y la de una estudiante costarricense gravemente herida en un accidente.

En Asís, donde la tumba de Acutis atrae cada año a cientos de miles de peregrinos y curiosos, la diócesis instaló pantallas gigantes para seguir la ceremonia.

“Yo sé que muchos vendrán, muchos lo verán por televisión (...). Y estoy segura de que Carlo les agradece”, declaró su madre, Antonia Salzano, en un video publicado el sábado por la diócesis de Asís.

Con cerca de un millón de visitantes en 2024, esa diócesis registra el alza continua de la asistencia al Santuario del Despojo, donde el cuerpo del adolescente de rostro rollizo y pelo negro azabache reposa en prendas deportivas

“Proceso” muy rápido

La canonización, que sigue a la beatificación, es el resultado de un proceso largo y meticuloso y solo puede ser aprobada por el papa.

Requiere tres condiciones: haber fallecido hace al menos cinco años, una existencia cristiana ejemplar y haber realizado al menos dos milagros, uno de ellos después de la beatificación.

Esta decisión es objeto de un “proceso”, una investigación instruida en el Vaticano por el Dicasterio de las Causas de los Santos, en la que especialistas como médicos y teólogos se encargan de evaluar si hubo milagros, que por lo general son curaciones sin una explicación científica.

Carlo Acutis, el joven que predijo su muerte y acaba de ser beatificado. | Foto: Diócesis de Assisi

El proceso de canonización del joven Carlo Acutis fue muy rápido, algo poco habitual. En cambio, Pier Giorgio Frassati, canonizado también este domingo, murió hace ya 100 años.

Frassati nació en Turín en el seno de una familia burguesa y rompió con la trayectoria de su padre, senador y fundador del diario La Stampa, para ponerse al servicio de los pobres y enfermos de su ciudad.

Fallecido a los 24 años a causa de la poliomielitis, fue erigido por la Iglesia católica como modelo de caridad.

Fieles esperan el inicio de la Misa para la canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, celebrada por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 7 de septiembre de 2025. Riccardo De Luca / Anadolu (Foto por RICCARDO DE LUCA / Anadolu vía AFP) | Foto: Anadolu via AFP

Más de 30 años después de su beatificación por Juan Pablo II en 1990, el Vaticano reconoció un segundo milagro a finales de 2024: la inexplicable curación de un joven estadounidense en coma.