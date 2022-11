China construye un avión que podría viajar nueve veces más rápido que la velocidad del sonido

Esta no es la primera vez que un equipo busca desarrollar un veloz motor para un medio aéreo.

Una nueva invención de transporte desarrollada en China está tomado protagonismo, pues sería el primer avión con motor de ondas de detonación hipersónica que podría viajar nueve veces más rápido que la velocidad del sonido y, para ello, su combustible es de líquido inflamable queroseno.

A comienzos de este año, los líderes de la investigación en el país asiático llevaron a cabo un par de pruebas de monitoreo y funcionamiento del motor del medio de transporte aéreo. De acuerdo con El Comercio, esta prueba fue de funcionamiento hipersónico en el túnel de choque JK-12 de Beijing. En esos primeros intentos, los resultados fueron exitosos.

Ahora, sale a relucir la capacidad que tendría por completo el avión, pues se estima que sería de Mach 9 o aproximadamente 10.735 km/h. Así mismo, el funcionamiento de este aparato es con queroseno, el cual es un combustible económico en comparación con otros utilizados para el mismo fin, como el hidrógeno.

Uno de los líderes de la invención aérea es Liu Yunfeng, junto a su equipo, el investigador e ingeniero del Instituto de Mecánica y Academia de Ciencias en China dio a conocer en Journal of Experiments in Fluid Mechanics que antes no se habían publicado los resultados de: “pruebas de motores de detonación hipersónica que utilizan queroseno (Kerosene) en aviación”.

Para que dicho motor funcione, es necesario realizar varias detonaciones que conducen a la explosión de energía con combustión diferente, pero con la misma cantidad que se utiliza en un avión convencional.

De igual forma, Journal of Experiments in Fluid Mechanics agrega que esta no es la primera vez que un equipo busca desarrollar un motor de detonación con el líquido inflamable queroseno. Sin embargo, en previos intentos e indagaciones, lo que hacían los científicos era encender el combustible rápidamente y en aire con supremas temperaturas. Además, también daban uso a hidrógeno, lo cual “es más riesgoso y costoso”.

No obstante, a Liu Yunfeng y al gremio de investigación chino se les ocurrió reemplazar el hidrógeno por queroseno y, a su vez, “añadir una especie de protuberancia en la entrada de aire de motor”, según el citado medio. De este modo, mientras que el aire iba calentando golpeaba la protuberancia y se “producía la onda de choque”.

A continuación, la muestra de la prueba del motor en el túnel de choque JF-12 en Beijing del que sería el veloz avión hipersónico:

La prueba se llevó a cabo en el túnel de choque JF-12 en Beijing. - Foto: Instituto de Mecánica, Academia de ciencias de China

Primera moto voladora del mundo hizo su debut en Detroit, EE. UU.

La promesa de movilizarse en el aire, sin tener que tomar un avión, ya es una realidad. Sus creadores hicieron su debut en Detroit donde explicaron que “puede volar a velocidades máximas de entre 80 y 100 kilómetros por hora, aunque con un alcance de apenas 40 kilómetros”, publicó en un video Reuters.

Este aparato ya está disponible en Japón, pero en su proceso de expansión los innovadores tecnológicos apuntan a que sea Estados Unidos el próximo territorio en comercializarla. Incluso, quienes se encuentran interesados, pueden hacer la reservación de una de las motos que parecen sacadas de una película, desde ya.

No obstante, el precio no es del total convencimiento para muchos, puesto que el costo de la Xturismo es de 770.000 dólares (más de 3.400 millones de pesos colombianos).

Los fabricantes son conscientes de que, en su precio actual, esta cantidad de dinero sobrepasa la capacidad de adquisición, así que el número de compradores puede llegar a ser mínimo.

Sin embargo, la mencionada firma japonesa dice que está trabajando en un modelo más pequeño y económico que se vendería por unos 50.000 dólares (más de 200 millones en billetes colombianos), aunque llegaría en unos años, posiblemente para 2025.