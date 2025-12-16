Claudia Sheinbaum lanza crítica tras declaración de Trump sobre el fentanilo como “arma de destrucción masiva”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la soberanía del país “no está en discusión”, en respuesta al alcance que puede tener la decisión de Estados Unidos de declarar al fentanilo como “arma de destrucción masiva” y las recientes amenazas de atacar a los cárteles de la droga.

“Nosotros estamos en contra de cualquier intervención (...) en cualquier lugar del mundo, pero en México más. La soberanía, la territorialidad, esas no están a discusión bajo ningún motivo”, destacó la presidenta mexicana.

“Se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora una de las drogas como arma de destrucción letal”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.}

Bajo presión del mandatario republicano, el gobierno mexicano ha intensificado los operativos contra el narcotráfico para frenar la entrada de drogas como el fentanilo a Estados Unidos.

Sin embargo, la agencia antidrogas estadounidense DEA, afirma que los carteles mexicanos están “en el corazón” de esta crisis de drogas sintéticas en el país.

La presidente mexicana ha recordado que el fentanilo también tiene usos médicos y ha apostado también por perseguir no solo a los cárteles de la droga, sino además atender a las causas del consumo de este tipo de sustancias.

Unas 48.000 personas murieron el año pasado por fentanilo en Estados Unidos, de un total de alrededor de 80.0000 muertes por sobredosis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país.

En noviembre, México entregó en extradición al ciudadano chino Zhi Dong Zhang, considerado ficha clave del tráfico internacional de fentanilo, quien fue formalmente acusado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Zhi había sido capturado en Cuba tras fugarse de territorio mexicano.

Incautaron 92,4 kg de polvo de fentanilo, también 1,157,672 pastillas falsificadas. Además de 6,062 kg de metanfetamina, 22,842 kg de cocaína, y 33 kg de heroína. | Foto: (DEA)

Propulsor de un endurecimiento radical de la política antidrogas estadounidense, Trump firmó al principio de su presidencia un decreto que clasificó a varios cárteles como “organizaciones terroristas”, incluidos varios mexicanos.

En febrero de 2025, Trump incluyó a algunos de estos grupos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, o La Nueva Familia Michoacana, en la lista estadounidense de organizaciones terroristas internacionales.