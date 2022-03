Con amenaza de cárcel latente, liberan a periodista rusa que protestó durante noticiero

Medios internacionales reportaron que este martes, en horas de la noche, las autoridades rusas dejaron en libertad a la periodista Marina Owsyannikova, la mujer que había sido detenida el día anterior después de haber adelantado un acto de protesta en contra de la ocupación rusa a Ucrania, y que es mundialmente conocida como ‘la presentadora de la pancarta’.

La libertad de la mujer se presenta al término de una jornada en la que las autoridades habían impuesto una pena de 10 días de cárcel por la publicación de un video en redes sociales, en el que rechazaba la acción del Kremlin en Ucrania, advirtiendo que los medios rusos estaban ocultando a la ciudadanía de ese país parte de la información, con el fin de direccionar a su favor la opinión pública.

No obstante, los medios internacionales detallan que dicha sentencia, que se había conocido horas atrás, no contempla las sanciones derivadas del episodio que hizo visible su caso internacionalmente, y que se refiere a su irrupción, portando un cartel en el que se pedía el cese a la guerra en Ucrania, en plena emisión de noticias de la cadena rusas One Channel, por lo que la amenaza de ir a la cárcel es aún inminente, más aún a la luz de las sanciones recientemente impuestas por el régimen Putin contra quien difunda información que se considere falsa por el Kremlin.

La libertad otorgada a la editora del referido canal se logró tras el pago de una multa equivalente a 275 dólares, correspondientes a una sanción administrativa referida a los videos publicados antes de su irrupción en TV nacional.

En una breve declaración a la prensa, la mujer afirmó que han sido “días difíciles”, revelando a su vez que el interrogatorio al cual fue sometida se extendió por cerca de 14 horas, advirtiendo que durante ese tiempo no pudo tener contacto con sus personas cercanas y que tampoco se le permitió tener acceso a asesoría jurídica.

En el video por el que fue sancionada, la mujer había rechazado la ocupación a Ucrania, advirtiendo que en su caso no veía a Ucrania como un territorio enemigo; aclaró que uno de sus padres es ruso, mientras que el otro es de nacionalidad ucraniana, por lo que tiene afecto por ambos países.

El hecho por el que aún no ha sido juzgada

La actuación que hizo mundialmente famosa a la mujer y que inspiró inicialmente su detención, ocurrió el pasado lunes durante una de las emisiones de la edición del noticiero, cuando, mientras su compañera Ekaterina Andreieva presentaba el noticiero, Marina irrumpió en el set y, ubicándose tras la presentadora, desplegó un cartel en el que rechazaba la guerra existente entre Rusia y Ucrania.

Cabe recordar que el pasado 24 de febrero, tropas rusas recibieron la orden de Putin de irrumpir en territorio ucraniano, en una ofensiva militar que deja centenas de muertos y que ha generado el desplazamiento de más de tres millones de personas, en su mayoría niños.

En su cartel, además de pedir el fin de la guerra, la mujer aseguró que los medios de comunicación rusos están coartados para revelar los detalles de la guerra, advirtiendo una desinformación inspirada por el Kremlin, en el que se oculta la realidad con fines de mantener el apoyo a Putin.

Actualmente en Rusia no se puede emplear la palabra “guerra” para hacer referencia a la que ellos denominan operación especial en Ucrania, y su uso está penalizado por las autoridades con fuertes sanciones.

“No a la guerra. No se crean la propaganda. Aquí les están mintiendo”, se podía leer en el cartel.

Solidaridad mundial

El hecho protagonizado por Marina Owsyannikova despertó el interés del mundo, más aún después de que se confirmara su captura, en momentos en los que también se desconocía el paradero que habían destinado las autoridades para ella, desplegando una ola de reclamos para que se le respetara y se diera a conocer su paradero.

En ese sentido, uno de los países que se manifestó preocupado por Marina Owsyannikova fue Francia, que a través de su Gobierno, en cabeza del presidente Macron, expresó su voluntad de brindar amparo diplomático a la mujer mientras se esclarece lo sucedido, más aún, a la luz de las sanciones recientemente anunciadas por el Kremlin para quien difunda información que afecte la imagen de sus fuerzas armadas, y que supondría fuertes penas carcelarias.

En su momento, en declaraciones entregadas a medios de comunicación, Macron admitió que pondría de manifiesto su intención en la próxima conversación telefónica que adelante con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Por su parte, Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la UE, aplaudió la acción de la mujer, afirmando que ha sido muy valiente al realizar las denuncias que adelantó y la forma en la que lo hizo.

*Con Información de la AFP.

