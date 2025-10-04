Un caso de justicia por mano propia ha generado gran impacto en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y ha sido calificado como una verdadera tragedia. Dos presuntos ladrones murieron tras ser embestidos por el carro de su víctima.

Según lo que se ha podido conocer hasta el momento, todo ocurrió el pasado jueves 2 de octubre y quedó registrado en un video que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales, desatando todo tipo de opiniones.

De acuerdo con medios locales, dos hombres en una motocicleta interceptaron una camioneta y asaltaron al conductor, una situación que lamentablemente se repite en varios países de América Latina.

Tras el robo, los delincuentes emprendieron la huida e intentaron escapar del sitio con el botín. Sin embargo, esto fue frustrado por la víctima.

Lejos de quedarse quieto, el sujeto no dudó en encender el vehículo y comenzó a perseguir a los presuntos delincuentes. Finalmente, los alcanzó y, sin pensarlo dos veces, los embistió.

En el video, captado por una cámara de seguridad, se observa el momento en el que la camioneta golpea con su parte izquierda a la moto y esta, a su vez, se estrella contra un poste de luz, ocasionando que los dos ocupantes salgan a volar.

En ese punto, había un carro de color blanco estacionado muy cerca del andén. La camioneta no pudo frenar y también terminó chocando de frente contra este vehículo.

El estruendo fue tan grande que de inmediato los habitantes del barrio salieron a verificar qué había pasado y allí se encontraron con la brutal escena: los dos supuestos ladrones estaban tirados en el piso y no reaccionaban.

De hecho, en las imágenes se observa cómo uno de los presuntos delincuentes ni siquiera se mueve, mientras que algunos testigos le intentan prestar ayuda.

De acuerdo con medios locales, los dos sujetos murieron a causa del fuerte choque que sufrieron. Por su parte, el conductor de la camioneta, al parecer, huyó del sitio después de tomar justicia por mano propia.

Hasta el momento no se sabe si la persona que iba manejando el automotor fue identificada o detenida por las autoridades, por lo que todo está bajo investigación.