Suscribirse

Mundo

Conductor de camioneta atropelló y mató a hombres que, al parecer, lo habían robado: todo quedó en un impactante video

En el video se observa el momento exacto en el que los delincuentes son embestidos por el vehículo.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Mundo
4 de octubre de 2025, 3:14 p. m.
Este es el momento exacto en el que el conductor terminó embistiendo a los delincuentes.
Este es el momento exacto en el que el conductor terminó embistiendo a los delincuentes. | Foto: Captura de video: @ActualidaViral

Un caso de justicia por mano propia ha generado gran impacto en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y ha sido calificado como una verdadera tragedia. Dos presuntos ladrones murieron tras ser embestidos por el carro de su víctima.

Según lo que se ha podido conocer hasta el momento, todo ocurrió el pasado jueves 2 de octubre y quedó registrado en un video que rápidamente se ha hecho viral en las redes sociales, desatando todo tipo de opiniones.

Varios habitantes de la zona salieron a verificar qué había ocurrido.
Varios habitantes de la zona salieron a verificar qué había ocurrido. | Foto: Captura de video: @ActualidaViral

De acuerdo con medios locales, dos hombres en una motocicleta interceptaron una camioneta y asaltaron al conductor, una situación que lamentablemente se repite en varios países de América Latina.

Tras el robo, los delincuentes emprendieron la huida e intentaron escapar del sitio con el botín. Sin embargo, esto fue frustrado por la víctima.

Contexto: El extraño avistamiento que tiene cerrado el segundo aeropuerto más grande de Alemania, ¿de qué se trata?

Lejos de quedarse quieto, el sujeto no dudó en encender el vehículo y comenzó a perseguir a los presuntos delincuentes. Finalmente, los alcanzó y, sin pensarlo dos veces, los embistió.

En el video, captado por una cámara de seguridad, se observa el momento en el que la camioneta golpea con su parte izquierda a la moto y esta, a su vez, se estrella contra un poste de luz, ocasionando que los dos ocupantes salgan a volar.

En ese punto, había un carro de color blanco estacionado muy cerca del andén. La camioneta no pudo frenar y también terminó chocando de frente contra este vehículo.

El estruendo fue tan grande que de inmediato los habitantes del barrio salieron a verificar qué había pasado y allí se encontraron con la brutal escena: los dos supuestos ladrones estaban tirados en el piso y no reaccionaban.

Contexto: Muere famoso estilista tras presumir su amistad con la supuesta nieta de un narco

De hecho, en las imágenes se observa cómo uno de los presuntos delincuentes ni siquiera se mueve, mientras que algunos testigos le intentan prestar ayuda.

De acuerdo con medios locales, los dos sujetos murieron a causa del fuerte choque que sufrieron. Por su parte, el conductor de la camioneta, al parecer, huyó del sitio después de tomar justicia por mano propia.

Hasta el momento no se sabe si la persona que iba manejando el automotor fue identificada o detenida por las autoridades, por lo que todo está bajo investigación.

El video no tardó en hacerse viral y le está dando la vuelta a las redes sociales, especialmente en X, donde se ha abierto todo un debate sobre el caso, que hoy es ampliamente comentado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Patricia Ércole habló sobre su separación de Miguel Varoni tras infidelidad que salió a la luz: “Fue duro”

2. Abogado revela cuánto se reparte por derechos de TV en el fútbol colombiano: publicó la cifra

3. Vincent Kompany se puso firme con Luis Díaz: tomó decisión y es oficial en el Bayern Múnich

4. Exministro Luis Carlos Reyes necesita 2.000 millones para impulsar su candidatura presidencial y pide apoyo a 100.000 personas: ¿Lo logrará?

5. Amistosos de la Selección Colombia: cuándo y dónde son los partidos contra México y Canadá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ecuadorjusticia por mano propiaRoboInseguridad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.