Congreso peruano cita a primer ministro para que explique el porqué de la represión policial en protestas

El Congreso de Perú citó al primer ministro, Alberto Otárola, para que rinda cuentas sobre la gestión del Gobierno y explique el porqué de la actuación policial contra los manifestantes durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.

La bancada progresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra el jefe de Gobierno para que responda ante el Parlamento andino por las acciones adoptadas por el Ejecutivo, entre las que resalta la actuación policial en las protestas y que se ha cobrado la vida de más de 60 personas, según informó la emisora RPP.

El interrogatorio, que cuenta con 18 preguntas, precisa que desde el 7 de diciembre de 2022 –cuando Dina Boluarte asumió la Presidencia tras la destitución de Pedro Castillo–, se han registrado protestas en distintos puntos del país que “han sido reprimidas de manera violenta por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.

“Interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a fin de que concurra al Pleno del Congreso para que responda respecto de las acciones del Gobierno que han llevado a que el Perú sea calificado como un país no democrático”, se lee en el documento.

Los indígenas en Perú han estado muy activos en las protestas que se presentan desde diciembre 2022. - Foto: getty Images / Anadolu Agency

“Hasta la fecha de la presentación de la presente moción han fallecido por acción directa de los agentes del orden 48 peruanos y peruanas, y centenares de compatriotas han resultado heridos, de los cuales decenas de gravedad”, agrega.

Entre las cuestiones también se examinan las afirmaciones públicas realizadas por Otárola en las que habría estigmatizado a la población movilizada y en las que habría justificado la “criminal represión militar y policial”, según recoge el citado medio.

Fiscalía peruana investiga al ministro del Trabajo y a una asesora de la presidenta por corrupción

La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación preliminar contra el ministro del Trabajo, Alfonso Ojeda, por un supuesto caso de corrupción relacionado con un uso indebido de su cargo y conflicto de intereses, así como también a una asesora de la presidenta Dina Boluarte.

La fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, incluyó en la investigación al presidente del Seguro Social de Salud (EsSalud), Aurelio Orellana Vicuña, por los mismos supuestos delitos y a Grika Asayag, asesora de la presidenta Boluarte por tráfico de influencias.

La investigación corresponde al presunto interés indebido en el pago de 41 millones de soles (cerca de 10,2 millones de euros) por parte de EsSalud a la empresa Aiona Technology Corporation SAC, que obtuvo en 2020 la adquisición para realizar un millón de pruebas rápidas, en el marco de la crisis de la pandemia.

No es la primera vez que Benavides abre una investigación contra Ojeda, que ya fue incluido junto al primer ministro, Alberto Otárola, en otra causa por un supuesto delito de colusión agravada, después de que la prensa peruana publicara que Carola Rodríguez Bringas –excuñada de Otárola– fue contratada como asesora en el Ministerio del Trabajo a cambio de 15.500 soles mensuales (3.800 euros).

El primer ministro de Perú designó a Ojeda como su secretario general, hasta que le nombró encargado del Ministerio del Trabajo tras la dimisión del exministro Eduardo García, que presentó su renuncia en protesta por las muertes registradas durante las movilizaciones sociales a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte.

Tras la apertura de la investigación, Otárola negó que haya intervenido en alguna designación dentro del Ministerio del Trabajo y rechazó haber tenido comunicación reciente con Carola Rodríguez, según informó la emisora RPP.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el primer ministro, Alberto Otárola, se dirigen a los medios de comunicación en Lima, Perú, el 10 de febrero de 2023. - Foto: REUTERS

“En relación con la denuncia, aclaro de manera contundente que no he intervenido en esta designación. Hace varios años que no tengo contacto con Carola Rodríguez, que por lo demás es una profesional destacada”, indicó en un mensaje en sus redes sociales.

Por su parte, el ministro Ojeda aseguró que la contratación de su asesora “ya fue explicado”, pero que no tiene problemas en responder ante la Fiscalía.

“El domingo explicamos cómo se dio la contratación de mi asesora. Si la Fiscalía considera relevante aclararlo más, así lo haré. Yo no recibí ninguna indicación o recomendación del primer ministro para designarla”, afirmó en un comunicado recogido por la citada emisora.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el primer ministro, Alberto Otárola, llegan a una conferencia de prensa en Lima, Perú, el 10 de febrero de 2023. - Foto: REUTERS

Cabe recordar que la Fiscalía de Perú había registrado la sede del Ministerio de Trabajo en el marco del caso de presunta corrupción del primer ministro, Alberto Otárola, a quien se le acusa de facilitar la contratación de su excuñada en el propio Ministerio.

A su llegada al edificio del Ministerio del Trabajo, el fiscal Alain Flores y su equipo fueron recibidos por el asesor Marcos Augusto Manco para que pudieran dar comienzo las diligencias.