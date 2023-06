Conmovedor: hombre que había sido raptado cuando era un bebé logra hallar a su familia 42 años después

Después de transcurridos 42 años, un hombre estadounidense que reside en San Francisco, tal vez jamás se imaginó que iba a encontrar a su familia biológica.

Se trata de Scott Lieberman, quien siempre supo que realmente era adoptado de Chile, lejos de imaginarse la verdadera historia detrás de él. En realidad, había sido robado cuando tan solo era un bebé.

La conmovedora historia fue revelada por CNN. Dicho medio recordó que entre los años 1973-1990, durante la dictadura del general fallecido Augusto Pinochet, un gran número de pequeños fueron entregados a casas de adopción.

“Algunos de los niños procedían de familias ricas, y se los llevaban o entregaban para proteger su reputación. Otros bebés de familias más pobres eran directamente robados, como parece que fue el caso de Lieberman”, destacan en CNN.

Por lo tanto, una vez Lieberman empezó a documentarse sobre lo realmente ocurrido años atrás en Chile, se empezó a cuestionar si él podía hacer partes de esos bebés que se mencionan anteriormente. Por tal motivo, se dio a la tarea de investigar quién sería su familia en Chile, país donde había nacido.

“Viví 42 años de mi vida sin saber que había sido robado, sin saber lo que ocurría en Chile en los años 70 y 80, y quiero que la gente lo sepa”, manifestó el hombre en entrevista para CNN.

Su caso inició a finales de 1979 en la ciudad de Cañete, situada en la región del Biobío, en el centro sur de Chile.

El hombre no dudó en ningún instante desistir en dejar de buscar a su familia. - Foto: Getty Images

De acuerdo con el medio citado anteriormente, la madre de Lieberman, Rosa Ester Mardones, tenía 23 años cuando quedó embarazada de él y la situación económica no era la mejor. Por lo tanto, acudió a unas monjas católicas que le ofrecieron laborar en la casa de un médico, como empleada doméstica.

En medio del embarazo, aseguran que la mujer también recibió ayuda de una asistente social que le hizo firmar a la mujer unos documentos, lo cuales ella no entendió del todo de qué se trataban.

Llegó el día del parto, más exactamente el 21 de agosto de 1980 en la Clínica Providencia de Santiago.

Ese día, según contó a CNN Jenny Escalona Mardones, hermana de Lieberman, la asistente social asumió la custodia y se llevó al bebé, sin que Rosa Ester Mardones hubiera abandonado el hospital.

La madre del hombre falleció sin saber en realidad dónde estaba su hijo. - Foto: Getty Images

Luego, afirman que una vez Rosa pidió ayuda a la la trabajadora social para preguntar por el bebé, fue amenazada.

Le dijeron que si seguía buscando al bebé podía ser detenida y que ahora el bebé estaba o en Holanda, o en Suecia; que ella era mujer de escasos recursos y que había supuestamente renunciado a la patria potestad del pequeño.

Finalmente, el pequeño fue llevado a los Estados Unidos y no a Europa. De acuerdo con Scott Lieberman, su familia adoptiva jamás se imaginó que él había sido robado a su madre biológica en Chile.

Una vez el hombre logró ubicar a su familia biológica en Chile voló hasta ese país el pasado 11 de abril, pero se enteró que su madre biológica falleció de cáncer en los huesos en 2015, a la edad de 58 años.

Con quien sí se pudo encontrar fue con su hermana, entre otros miembros de la familia, como su padre biológico. En Chile estuvo 12 días, antes de regresar a los Estados Unidos.

Scott Lieberman dijo que su familia adoptiva desconocía realmente todo. - Foto: Getty Images

“Ella sabía que yo existía. Hay otras madres a las que les dijeron que sus hijos habían nacido muertos. No saben que sus hijos podrían seguir vivos en otro país (...) Antes no sentía que mi vida no estuviera completa. Recibí mucho amor de mi familia mientras crecía. Tengo mucho amor de mis amigos. Pero ahora, es raro, pero me siento más completo”, dijo Lieberman a CNN.