Brasil es el tercer país del mundo por número de muertes con 35.211 decesos acumulados, mientras que ya hay 651.980 casos confirmados de contagio.

El cambio consiste concretamente en contabilizar los fallecidos y contagios detectados en las últimas 24 horas, sin incluir el acumulado de casos anteriores. Además, el boletín diario se retrasa hasta después de que se han emitido todos los informativos principales de las cadenas de televisión brasileñas.

Bolsonaro explica en una nota difundida en redes sociales por el Ministerio de Sanidad que el formato utilizado desde el inicio de la epidemia no ofrece una representación del "momento del país".

"La curva de casos muestra las situaciones como los escenarios más críticos, las reversiones de cuadros y la necesidad de preparación", explica el comunicado. "Al acumular datos, además de no indicar que la mayoría no está ya afectado por la dolencia, no retrata el momento del país", explica el documento.