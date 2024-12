Los contagios también van en aumento aunque a un ritmo más moderado, pasando de 28.572 a 33.089, a la par que España adquiere cientos de miles de tests para aumentar su capacidad de detección. "Todavía no tenemos certeza de haber llegado al pico", dijo en su parte diario el director de emergencias sanitarias, Fernando Simón. Del total de infectados, 3.355 se han curado pero 2.355 están ingresados en unidades de cuidados intensivos.

El sistema de salud del país, ante el aumento de casos está colapsando. Un 6 por ciento del total de casos conocidos, requirieron el ingreso en unidades de cuidados intensivos que en los últimos días deben escoger qué pacientes reciben este tipo de atención y cuáles no. Hace unos días, el país tuvo que poner en marcha un plan para levantar un hospital de campaña en un pabellón de congresos en Madrid con capacidad de 5.500 camas, la mayor estructura de este tipo habilitada en Europa. Incluso el ejército tuvo que colaborar en reubicar a la gente.

No solo hay malas noticias. El domingo, 450 pacientes se recuperaron de la enfermedad y ya son 2.575 el total de curados en el país, el segundo más castigado de Europa por esta epidemia después de Italia.

La situación es cada vez peor en los hospitales. No hay camas suficientes, por lo que a los pacientes que salen de cuidados intensivos los trasladan de inmediato a otros municipios como Cremona, donde tienen un poco más de capacidad para atenderlos . A fin de enfrentar la problemática, Giuseppe Conte anunció que “300 médicos de toda Italia se desplazarán a las zonas más críticas del país para ayudar”. Además, Alberto Villani, presidente de la Sociedad Italiana de Pediatría, pidió a los italianos no usar las máscaras a menos que fuera estrictamente necesario, ya que los médicos y las enfermeras están quedándose sin estos implementos por la compra exagerada de los ciudadanos debido al pánico.

Les toca elegir a quién salvar y no suele ser a los adultos mayores

Contexto: Les toca elegir a quién salvar y no suele ser a los adultos mayores

Los españoles le han encontrado el lado positivo a la cuarentena. Se encuentran en sus balcones a una hora específica todos los días para cantar, bailar, hacer ejercicio o practicar juegos de mesa.

Así como en Italia, en España no tomaron las medidas necesarias desde el primer momento, lo que llevó a reportar, en cuestión de semanas, un alud de contagios en el país. Los hospitales no dan abasto, y convirtieron las habitaciones individuales en unidades de cuidados intensivos. “Hemos cerrado todas las consultas externas para atender solo los casos urgentes. Los hoteles ya saben que tienen que tener camas libres porque se van a convertir en camas de hospitalización. Todos mis pacientes tienen coronavirus, y médicos especialistas han tenido que pasar a ser nuestros residentes por estos días para ayudarnos con la cantidad de gente”, indicó una médica colombiana radicada en España. A raíz de esta situación, el presidente Pedro Sánchez también decretó cuarentena casi total. Solo pueden salir quienes tengan asuntos urgentes o un trabajo que no puedan hacer en sus hogares. Los ciudadanos promueven quedarse en casa y, como en Italia, los españoles se encuentran a horas específicas en sus balcones para cantar, bailar, hacer gimnasia o incluso jugar bingo.