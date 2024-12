Coronavirus: qué es el exceso de mortalidad y por qué puede ser clave

Reino Unido es el tercer país con más muertes por coronavirus. Foto: Getty.

“El exceso de mortalidad es un método muy útil cuando se producen muertes que no se registran como causa de un evento específico, en este caso el coronavirus”, dice a BBC Mundo Danny Dorling, profesor de la Universidad de Oxford en Reino Unido. “Realmente no sabemos quién tiene la enfermedad y quién no. No se han hecho tests a todos los fallecidos”, agrega.

Aplicable a otros países